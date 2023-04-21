Пристрої на Android пройшли довгий шлях з точки зору часу автономної роботи, але все ще є деякі речі, які ви можете зробити, щоб переконатися, що ви отримуєте максимальну віддачу від акумулятора вашого пристрою. 24 Канал зібрав поради, які допоможуть вам збільшити час роботи смартфона від батареї.

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Дізнаємося що витрачає заряд батареї

Першим кроком до максимального збільшення часу роботи акумулятора вашого Android-пристрою є визначення причини його розрядження. На щастя, Android робить це легко.

Ви можете дізнатися про використання акумулятора кожною програмою:

Перейдіть в "Налаштування", "Акумулятор", Використання акумулятора.

На пристроях Samsung цю інформацію можна знайти в розділі "Налаштування" > "Акумулятор і догляд за пристроєм" > "Акумулятор".

Знайшовши список програм, ви можете побачити, які з них використовують найбільше заряду акумулятора з моменту останнього заряджання у відсотках. Ви також можете прокрутити список вниз, щоб побачити використання системних програм. Якщо ви виявите, що програма використовує більше заряду акумулятора, ніж ви вважаєте за потрібне, спробуйте знайти її "полегшену" версію, або взагалі видалити, якщо вона вам не потрібна.

Обмежуємо споживання енергії для ненажерливих програм

Після виявлення програм, що розряджають акумулятор, ви можете зупинити подальше розряджання смартфона ними, перевівши їх в один з трьох режимів оптимізації заряду акумулятора:

Необмежений,

Оптимізований,

Обмежений.

Перемикатися між цими режимами можна на інформаційній сторінці програми в розділі "Налаштування". Програми, які розряджали ваш акумулятор, слід перевести в режим "Оптимізовано" або "Обмежено". Тільки майте на увазі, що обмеження використання акумулятора застосунком може мати неочікувані наслідки, тож, якщо ця програма важлива для вас, краще залишити все на місці.

Використовуємо режим "Економія заряду"

Ще одна порада для збільшення часу роботи акумулятора на вашому Android-пристрої – увімкнути режим економії заряду або енергозбереження.

Ви можете налаштувати цю функцію наступним чином:

Перейдіть в "Налаштування", "Акумулятор", "Економія заряду акумулятора", "Догляд за акумулятором і пристроєм", "Енергозбереження".

На пристроях Samsung Galaxy цю функцію можна увімкнути перемикачем на панелі швидких функцій, яка доступна свайпом згори в низ по екрану (чимало інших моделей також мають вмикач режиму економії енергії у цьому меню).

До речі, можливість автоматичного ввімкнення режиму економії заряду акумулятора за розкладом або досягненням відповідного відсотка розрядки можна налаштувати заздалегідь.

Увімкніть відображення відсотка заряду акумулятора

Ця проста можливість дозволить вам в цифрах бачити скільки саме відсотків заряду батареї ще доступно. Для багатьох користувачів саме такий варіант сприйняття кращий ніж іконка батареї, яка поступово спустошується.

Увімкнути цю функцію можна ось так:

Зайдіть в "Налаштування", "Акумулятор", "Відсоток заряду акумулятора" або "Сповіщення", "Додаткові налаштування", "Показувати відсоток заряду акумулятора".

Важливо! В залежності від моделей смартфонів покроковий шлях налаштувань може змінюватися, однак основний алгоритм приблизно однаковий для усіх моделей Android смартфонів. Крім того, ви можете скористатися пошуком функції у налаштуваннях.

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Насамкінець, щоб максимізувати час роботи акумулятора на вашому Android-пристрої, необхідно виявити програми, що розряджають батарею, перевести їх у режим оптимізації заряду, увімкнути режим економії заряду або енергозбереження та відображення відсотків заряду акумулятора в цифрах (за бажанням).

Ці поради та рекомендації допоможуть вашому телефону або планшету працювати довше, що дозволить вам залишатися на зв'язку, бути в курсі подій та розваг довше без необхідності постійно шукати зарядний пристрій.