24 Канал зібрав кілька важливих порад, які допоможуть розібратися користувачам, які вперше стикнулися з такою особливістю, яка стає все популярнішою. Користуючись нашими порадами ви без проблем зможете придбати собі потрібне зарядне, яке найкраще підійде вашому смартфону.

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Хоч сучасні смартфони все частіше продаються без зарядного пристрою у комплекті, все більша кількість навіть доволі бюджетних моделей підтримують стандарти швидкої зарядки починаючи від 15 Вт. Хоча досі більшість недорогих смартфонів все ж обмежуються звичайнісінькими 10 Вт-ми блоками.

Перший крок: потужність зарядки

Як ви вже зрозуміли, першим завданням буде розібратися, яку зарядку підтримує ваш смартфон. Цю інформацію можна дізнатися, як на сайті магазину у розділі характеристики, так і в інструкції користувача, яка буде разом зі смартфоном. В одному з перших розділів будуть вказані рекомендації з правильного зарядження ґаджета, там же ви зможете дізнатися і про те, яка саме зарядка підійде найкраще.

Найбільш поширені для недорогих моделей вимоги, це 10 Вт – 15 Вт. Більш дорогі моделі можуть підтримувати і зарядні пристрої на 25 Вт, 45 Вт і більше.

Варто зазначити, що зарядний пристрій на 10 Вт заряджатиме практично будь-який смартфон, але робитиме це він вкрай повільно. Якщо ж смартфон підтримує сучасні швидкісні технології зарядки – можна розраховувати на повне відновлення заряду батареї за якихось 30 – 45 хвилин або й менше.

Чи потрібна швидкісна зарядка

Власники китайських смартфонів добре знайомі з поняттям "швидкісна зарядка". Xiaomi, наприклад, активно використовує технологію 120 Вт, а дійсний рекорд – 240 Вт досі закріплений за realme.

Зарядки ж компанії Samsung, до прикладу, мають більш скромні характеристики. Найпоширеніший блок живлення Samsung EP-TA20 – це 15-ватна зарядка, що відновлює акумулятор ємністю 5000 мАг приблизно за 2 години. Однак ціна такого аксесуару суттєво менша і підтримує його будь-який смартфон компанії.

Є в арсеналі Samsung і потужніші агрегати, як от 25 Вт блок живлення, який підтримує переважна більшість смартфонів бренду. Він вже заряджає батарею на 5000 мАг за 80 хвилин. А найпотужніший блок живлення компанії Samsung EP-TA845 підтримує 45 Вт і за годину заряджає акумулятор на 5000 мАг. Однак ціна його дорожча і підтримується такий блок лише флагманами з префіксами Plus та Ultra.



Важливо перевірити характеристики та вимоги виробника перед купівлею аксесуарів / Фото Unsplash

Що ж до питання, чи потрібна швидкісна саме вам, то тут знову ж слід звертатися до характеристик конкретної моделі смартфона. Якщо вам потрібно буде заряджати смартфон щонайшвидше, є сенс придбати найпотужнішу підтримувану зарядку для вашої моделі.

Не забудьте про кабель!

Таким аксесуаром, як кабель для зарядки чимало користувачів звикли нехтувати. Зазвичай в магазину вибирають найдешевший китайський провід, який в кращому випадку не зможе швидко зарядити смартфон, а в гіршому може наробити лиха. Тож жаліти грошей на кабель не варто – краще придбати оригінальний аксесуар від виробника смартфона, або покращену версію від сторонніх, але надійних брендів з підтримкою кількох моделей.

Зазвичай такі кабелі суттєво дорожчі, однак вони навіть візуально відрізняються від дешевих китайських проводів. Крім того, вони виготовлені з якісних матеріалів та прослужать вам довше, чим і окуплять себе. Не рідко загальна сума витрачених грошей на дешеві кабелі може значно перевалювати за дорогий та надійний аксесуар, який досі б продовжував надійно служити.

Як обрати кабель

Головна умова – підтримка сили струму 2A для 15-ватного блоку і 3A для більш потужних адаптерів. Обов'язково перевірте роз'єми блоку живлення і смартфона, щоб вибрати відповідний кабель. Краще обирати оригінальні аксесуари від виробника смартфона, який частенько вже має що вам запропонувати.

Безпровідна зарядка

Тут все доволі просто – купуємо безпровідну зарядку у виробника смартфона. Краще одразу перевірити наявність підтримки такої можливості зарядки у конкретної моделі пристрою, знайти на сайті бренду чи в онлайн-магазині пристрій, який підтримує конкретно вашу модель і тоді жодних проблем з сумісністю не виникатиме.

Автомобільна зарядка

Тут теж не варто економити, краще купіть дорожчий, але надійніший пристрій. Чимало виробників смартфонів готові запропонувати власні рішення, однак підхожий блочок можна купити практично у будь-якому автомобільному магазині. Головне правило – перевірити відповідність характеристик вимогам виробника.

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Підсумок і важлива порада

Ви вже могли помітити, що економія на аксесуарах для смартфона це не найкраща ідея. Краще витратити трохи часу та грошей, щоб відшукати підтримувані аксесуари, які забезпечать надійну та швидку зарядку смартфона. Офіційні виробники запропонують вам готові рішення, адже мотив прибрати зарядний пристрій з коробки – це додатковий заробіток, а не турбота про довкілля, як це люблять розповідати компанії та бренди. Однак спроба зекономити на таких важливих аксесуарах для смартфона може обернутися для вас лише більшими витратами на неякісні зарядки й кабелі, які в кращому випадку будуть повільно заряджати пристрій і часто ламатися.