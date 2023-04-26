По-перше, важливо визнати, що батареї є витратними матеріалами і мають обмежену кількість циклів заряджання. Тому справа не в тому, щоб знайти ідеальне рішення, а в тому, щоб зрозуміти оптимальні стратегії заряджання, які найкраще підходять для вашого пристрою. 24 Канал розповість на що слід звернути увагу, і надасть прості поради, які допоможуть продовжити термін служби акумулятора вашого ноутбука.

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Про що не варто турбуватися

Міф про те, що акумулятор ноутбука можна перезарядити, є стійким, і ви могли про нього чути. Однак більшість ноутбуків мають вбудований захист від перезарядки, а підключення до мережі оригінального зарядного пристрою або якісної заміни не призведе до пошкодження акумулятора.

Скористайтеся перевагами інтелектуальної зарядки

Багато сучасних ноутбуків мають функції інтелектуального заряджання, призначені для захисту акумулятора і продовження терміну його служби. Наприклад, у MacBook є функція під назвою Battery Health Management, а в ноутбуках з Windows 11 – функція під назвою Smart Charging. Крім того, багато виробників ноутбуків пропонують фірмові інструменти керування акумулятором, які дозволяють налаштувати схожі правила керування акумулятором.

Вийміть акумулятор, щоб уникнути перегріву

Надмірне нагрівання є однією з явних загроз для довговічності акумулятора. Якщо у вас ноутбук зі знімним акумулятором, варто виймати його, коли ви використовуєте ноутбук як замінник стаціонарного комп'ютера. Якщо ваш ноутбук не має знімного акумулятора, ви можете використовувати його і заряджати на підставці для ноутбука, щоб допомогти розсіювати тепло.

Цикли розрядки можуть допомогти "відкалібрувати" акумулятор

Періодичне проведення повного циклу заряджання ноутбука може допомогти відкалібрувати акумулятор і продовжити термін його служби. Це передбачає розряджання акумулятора до нуля, а потім заряджання його до 100% за один раз.

Чи шкодить ноутбуку постійне підключення до розетки?

На цьому етапі ви можете поставити собі питання, що саме слід робити з ноутбуком: залишати його увімкненим у електромережу, під'єднувати лише для підзарядки або ж ретельно збалансувати ці два варіанти, зважаючи на відсоток заряду акумулятора і таке інше.

На жаль, чітких рекомендацій з цього приводу не так багато. Багато виробників ноутбуків просто не дають чіткої відповіді на цю тему (або не дають взагалі). Apple раніше радила не залишати MacBook постійно увімкненим в мережу, але на їхній сторінці з порадами щодо використання акумулятора цієї поради більше немає.

Якщо ж говорити по суті, то заряджання акумулятора збільшує його знос, і уникнути цього неможливо, а часткове заряджання значно подовжує термін служби акумулятора. Загалом виробники радять заряджати акумулятор якомога рідше. Це технічно точна порада, але трохи непрактична в реальному житті.

То що ж робити?

Ми ж радимо вам оцінити свої сценарії використання і діяти згідно з ними. Якщо ви користуєтеся ноутбуком для роботи і він постійно стоїть у вас на столі, краще стежити за його зарядом і працювати лише від батареї, а при розрядці підключати пристрій до мережі поки він не зарядиться до 100%.

Техніка "любить" турботу, тож якщо ви стежитимете за своїм ноутбуком він прослужить вам довше, але слід розуміти, що рано чи пізно вам таки доведеться звертатися у сервісний центр задля заміни батареї.

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На завершення, хоча корисно робити речі, які продовжують термін служби акумулятора, наприклад, використовувати інтелектуальні функції заряджання, виймати акумулятор, щоб уникнути перегріву, і періодично проводити цикли повного заряджання, ми рекомендуємо кожному використовувати свій ноутбук так, як йому зручно. Оскільки технологія акумуляторів та обладнання, яке керує ними, з роками вдосконалюється, малоймовірно, що ваш акумулятор погіршиться настільки, що це стане помітною проблемою до того, як ви заміните ноутбук.