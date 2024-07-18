Как постоянное подключение влияет на состояние батареи ноутбука и что мы можем сделать, чтобы он работал от аккумулятора дольше, рассказывает Техно 24.

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Сразу стоит отметить, что батареи являются расходными материалами и имеют ограниченное количество циклов зарядки. Поэтому дело не в том, чтобы найти идеальное решение, а в том, чтобы понять оптимальные стратегии зарядки, которые лучше всего подходят для вашего устройства.

О чем не стоит беспокоиться

Миф о том, что аккумулятор ноутбука можно перегрузить, до сих пор можно встретить в сети. Однако большинство ноутбуков имеют встроенную защиту от перегрузки, а подключение к сети оригинального зарядного устройства или качественной замены не приведет к повреждению аккумулятора.

Воспользуйтесь преимуществами интеллектуальной зарядки

Многие современные ноутбуки имеют функции интеллектуальной зарядки, предназначены для защиты аккумулятора и продления срока его службы. Например, у MacBook есть функция под названием Battery Health Management, а в ноутбуках с Windows 11 – функция под названием Smart Charging.

Кроме того, многие производители ноутбуков предлагают фирменные инструменты управления аккумулятором, которые позволяют настроить похожие правила управления аккумулятором.

Избегайте перегрева аккумулятора

Чрезмерный нагрев является одной из явных угроз для долговечности аккумулятора. Если у вас ноутбук со съемным аккумулятором, стоит вынимать его, когда вы используете устройство в качестве заменителя стационарного компьютера.

Если ваш ноутбук не имеет съемного аккумулятора, вы можете пользоваться им в режиме работы "от батареи" и заряжать на подставке для ноутбука, чтобы помочь рассеивать тепло.

Откалибровывайте аккумулятор

Периодическое проведение полного цикла зарядки ноутбука может помочь откалибровать аккумулятор и продлить срок его службы. Это предполагает разрядку аккумулятора до нуля, а затем зарядку его до 100% за один раз.

Вредит ли ноутбуку постоянное подключение к розетке?

На этом этапе вы можете задать себе вопрос, что именно следует делать с ноутбуком: оставлять его включенным в электросеть, подключать только для подзарядки или тщательно сбалансировать эти два варианта, учитывая процент заряда аккумулятора и так далее.

К сожалению, четких рекомендаций по этому поводу не так много. Многие производители ноутбуков просто не дают четкого ответа на эту тему (или не дают вообще). Apple ранее советовала не оставлять MacBook постоянно включенным в сеть, но на их странице с советами по использованию аккумулятора этого совета больше нет.

Если говорить по сути, то зарядка аккумулятора увеличивает его износ, и избежать этого невозможно, а частичная зарядка значительно продлевает срок службы аккумулятора. В общем производители советуют заряжать аккумулятор как можно реже. Это технически точный совет, но немного непрактичный в реальной жизни.

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Так что же делать?

Мы же советуем оценить свои сценарии использования, и действовать согласно им. Если вы пользуетесь ноутбуком для работы, и он постоянно стоит у вас на столе, лучше следить за его зарядом и работать только от батареи, а при разрядке подключать устройство к сети пока он не зарядится до 100%.

Техника "любит" заботу, поэтому если вы будете следить за своим ноутбуком он прослужит вам дольше, но следует понимать, что рано или поздно вам таки придется обращаться в сервисный центр для замены батареи.