Щоб смартфон протримався довше

Ключ до якомога тривалішого життя батареї – у мінімізації використання його функцій, наголошує 24 Канал. Тож ми розглянемо кілька таких, які варто тимчасово вимкнути, доки не з'явиться світло.

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Але найпершою порадою, яку можна дати у цьому випадку, є режим енергозбереження. Він одним натисканням позбавить вас необхідності вручну вимикати цілу низку "убивць" акумулятора. Крім того, деякі смартфони дають змогу налаштувати кілька рівнів економії енергії, від яких залежить, наскільки сильно смартфон обмежить свою роботу.

Якщо вам непотрібно нікому зараз дзвонити і ви не очікуєте дзвінків він когось, скористайтеся ще одним режимом – "У літаку" . Він припинить роботу засобів зв'язку, які дають досить велике навантаження на батарею. При цьому, зверніть увагу, вимкнеться можливість підключитися до мобільного інтернету, але ви зможете вручну ввімкнути WiFi.

. Він припинить роботу засобів зв'язку, які дають досить велике навантаження на батарею. При цьому, зверніть увагу, вимкнеться можливість підключитися до мобільного інтернету, але ви зможете вручну ввімкнути WiFi. У багатьох смартфонах працює технологія подвійної SIM-картки . Як правило, друга є запасною та некритичною. Якщо ви можете вимкнути хоча б одну, зробіть це.

. Як правило, друга є запасною та некритичною. Якщо ви можете вимкнути хоча б одну, зробіть це. Відключіть Bluetooth, NFC, GPS тощо – все це можна знайти у верхньому спадному меню.

тощо – все це можна знайти у верхньому спадному меню. Оберіть енергоефективні налаштування екрана : зменшіть частоту оновлення (багато сучасних смартфонів підтримують частоту до 120 герців, які підвищують енергоспоживання), увімкніть нічний режим, який затемнить інтерфейс, зменшіть яскравість до комфортного мінімуму, вимкніть автообертання.

: зменшіть частоту оновлення (багато сучасних смартфонів підтримують частоту до 120 герців, які підвищують енергоспоживання), увімкніть нічний режим, який затемнить інтерфейс, зменшіть яскравість до комфортного мінімуму, вимкніть автообертання. Заздалегідь потурбуйтеся про видалення непотрібних застосунків. Практично всі інтернет-додатки тримають постійний зв'язок у фоні, щоб надсилати вам сповіщення чи оновлювати інформацію в реальному часі. Тож краще видалити ті, які вам не будуть потрібні найближчим часом. Крім того, не забувайте, що деякими сервісами можна користуватися через мобільний браузер, тож лише він один може замінити вам цілу низку окремих застосунків.

До речі, ви можете дізнатися про рівень енергоспоживання кожної окремої програми, перейшовши у Налаштування – Батарея – Використання батареї (у різних смартфонах меню можуть називатися по-різному, але логіка завжди лишатиметься однаковою). Примусово зупиніть або видаліть додатки, які ви не використовуєте, але які споживають багато енергії. Не користуйтеся тими додатками, у яких бачите надмірне споживання енергії.

Вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію , особливо якщо у вас підключено кілька акаунтів:

Для Android: Налаштування – Акаунти та синхронізація.

Для iOS: Налаштування – App Store – Оновлення програм.

, особливо якщо у вас підключено кілька акаунтів: Для Android: Налаштування – Акаунти та синхронізація. Для iOS: Налаштування – App Store – Оновлення програм. Не забувайте закривати непотрібні програми , які щойно відкривали.

, які щойно відкривали. Вимкніть розпізнавання голосових команд , адже смартфон постійно слухає вас, в очікуванні вашого звернення.

Для Android: Відкрийте додаток Google – Натисніть на аватар і виберіть Налаштування – Google Асистент – Окей, Google. Деактивуйте перемикач.

Для iOS: Налаштування – Siri та пошук або Siri та диктування.

, адже смартфон постійно слухає вас, в очікуванні вашого звернення. Для Android: Відкрийте додаток Google – Натисніть на аватар і виберіть Налаштування – Google Асистент – Окей, Google. Деактивуйте перемикач. Для iOS: Налаштування – Siri та пошук або Siri та диктування. Вимкніть вібрацію.

Не переглядайте відео.

Не грайте в ігри.

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Якщо ситуація з живленням виявляється критичною, увімкніть режим найсуворішої економії енергії, переведіть смартфон у режим польоту й заздалегідь домовтесь із близькими про час виходу на зв’язок або час і місце зустрічей, якщо не вийде відновити зв’язок. Порадьте людям поруч зробити те саме. Випишіть на папір всі важливі номери телефонів на випадок, якщо батарея сяде.

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