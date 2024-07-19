Чтобы смартфон продержался дольше

Ключ к как можно более длительной жизни батареи – в минимизации использования его функций, отмечает 24 Канал. Поэтому мы рассмотрим несколько таких, которые стоит временно выключить, пока не появится свет.

Читайте на сайте Как правильно заряжать портативную зарядную станцию

Но первым советом, который можно дать в этом случае, является режим энергосбережения. Он одним нажатием избавит вас от необходимости вручную выключать целый ряд "убийц" аккумулятора. Кроме того, некоторые смартфоны позволяют настроить несколько уровней экономии энергии, от которых зависит, насколько сильно смартфон ограничит свою работу.

Если вам не нужно никому сейчас звонить и вы не ожидаете звонков он кого-то, воспользуйтесь еще одним режимом – "В самолете" . Он прекратит работу средств связи, которые дают достаточно большую нагрузку на батарею. При этом, обратите внимание, выключится возможность подключиться к мобильному интернету, но вы сможете вручную включить WiFi.

. Он прекратит работу средств связи, которые дают достаточно большую нагрузку на батарею. При этом, обратите внимание, выключится возможность подключиться к мобильному интернету, но вы сможете вручную включить WiFi. Во многих смартфонах работает технология двойной SIM-карты . Как правило, вторая является запасной и некритичной. Если вы можете отключить хотя бы одну, сделайте это.

. Как правило, вторая является запасной и некритичной. Если вы можете отключить хотя бы одну, сделайте это. Отключите Bluetooth, NFC, GPS и т.д и т.д. – все это можно найти в верхнем нисходящем меню.

и т.д. – все это можно найти в верхнем нисходящем меню. Выберите энергоэффективные настройки экрана уменьшите частоту обновления (многие современные смартфоны поддерживают частоту до 120 герц, которые повышают энергопотребление), включите ночной режим, который затемнит интерфейс, уменьшите яркость до комфортного минимума, выключите автовращение.

уменьшите частоту обновления (многие современные смартфоны поддерживают частоту до 120 герц, которые повышают энергопотребление), включите ночной режим, который затемнит интерфейс, уменьшите яркость до комфортного минимума, выключите автовращение. Заранее позаботьтесь об удалении ненужных приложений. Практически все интернет-приложения держат постоянную связь в фоне, чтобы отправлять вам уведомления или обновлять информацию в реальном времени. Поэтому лучше удалить те, которые вам не будут нужны в ближайшее время. Кроме того, не забывайте, что некоторыми сервисами можно пользоваться через мобильный браузер, поэтому только он один может заменить вам целый ряд отдельных приложений.

Кстати, вы можете узнать об уровне энергопотребления каждой отдельной программы, перейдя в Настройки – Батарея – Использование батареи (в разных смартфонах меню могут называться по-разному, но логика всегда будет оставаться одинаковой). Принудительно остановите или удалите приложения, которые вы не используете, но которые потребляют много энергии. Не пользуйтесь теми приложениями, в которых видите чрезмерное потребление энергии.

Отключите автозагрузку, автообновления и синхронизацию , особенно если у вас подключено несколько аккаунтов:

Для Android: Настройки – Аккаунты и синхронизация.

Для iOS: Настройки – App Store – Обновление приложений.

, особенно если у вас подключено несколько аккаунтов: Для Android: Настройки – Аккаунты и синхронизация. Для iOS: Настройки – App Store – Обновление приложений. Не забывайте закрывать ненужные приложения , которые только что открывали.

, которые только что открывали. Отключите распознавание голосовых команд , ведь смартфон постоянно слушает вас, в ожидании вашего обращения.

Для Android: Откройте приложение Google – Нажмите на аватар и выберите Настройки – Google Ассистент – Окей, Google. Деактивируйте переключатель.

Для iOS: Настройки – Siri и поиск или Siri и диктовка.

, ведь смартфон постоянно слушает вас, в ожидании вашего обращения. Для Android: Откройте приложение Google – Нажмите на аватар и выберите Настройки – Google Ассистент – Окей, Google. Деактивируйте переключатель. Для iOS: Настройки – Siri и поиск или Siri и диктовка. Отключите вибрацию.

Не просматривайте видео.

Не играйте в игры.

Смотрите также Почему нельзя подключать зарядную станцию к квартире через розетку

Если ситуация с питанием оказывается критической, включите режим строжайшей экономии энергии, переведите смартфон в режим полета и заранее договоритесь с близкими о времени выхода на связь или время и место встреч, если не получится восстановить связь. Посоветуйте людям рядом сделать то же самое. Выпишите на бумагу все важные номера телефонов на случай, если батарея сядет.

Позаботьтесь о наличии павербанка заблаговременно. У этом материале мы рассказали, как выбрать павербанк для смартфона правильно.