Устройства на Android прошли долгий путь с точки зрения времени автономной работы, но все еще есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы получить максимальную энергоэффективность гаджета. Редакция Техно 24 собрала советы, которые помогут вам увеличить время работы смартфона от батареи.

Интересно Как следить за состоянием аккумулятора ноутбука: вот 5 лучших инструментов

Узнайте, что расходует заряд батареи

Первым шагом к максимальному увеличению времени работы аккумулятора вашего Android-устройства является определение причины, что больше всего его разряжает. К счастью, Android делает это легко.

Вы можете мониторить состояние батареи и увидеть, как его истощает каждое приложение:

Перейдите в "Настройки", "Аккумулятор", Использование аккумулятора.

На устройствах Samsung эту информацию можно найти в разделе "Настройки" > "Аккумулятор и уход за устройством" > "Аккумулятор".

Найдя список приложений, вы можете увидеть, какие из них используют больше всего заряда с момента последней зарядки в процентах. Вы также можете прокрутить список вниз, чтобы увидеть использование системных программ.

Если вы обнаружите, что программа использует больше заряда, чем вы считаете нужным, попробуйте найти ее "облегченную" версию, или вообще удалить, если она вам не нужна.

Ограничьте потребление энергии для программ

После обнаружения приложений, сильно разряжающих аккумулятор, вы можете несколько улучшить ситуацию. Приложение можно перевести в один из трех режимов оптимизации заряда аккумулятора:

Неограниченный,

Оптимизированный,

Ограниченный.

Переключаться между этими режимами можно на информационной странице приложения в разделе "Настройки". Программы, которые разряжали ваш аккумулятор, следует перевести в режим "Оптимизировано" или "Ограничено".

Имейте в виду, что ограничение использования аккумулятора приложением может иметь неожиданные последствия, поэтому, если эта программа важна для вас, лучше оставить все на месте.

Используйте режим "Экономия заряда"

Еще один совет для увеличения времени работы аккумулятора на вашем Android-устройстве – включить режим экономии заряда или энергосбережения.

Вы можете настроить эту функцию следующим образом:

Перейдите в "Настройки", "Аккумулятор", "Экономия заряда аккумулятора", "Уход за аккумулятором и устройством", "Энергосбережение".

На устройствах Samsung Galaxy эту функцию можно включить переключателем на панели быстрых функций, которая доступна свайпом сверху в низ по экрану (многие другие модели также имеют включатель режима экономии энергии в этом меню).

Кстати, возможность автоматического включения режима экономии заряда аккумулятора по расписанию или достижением соответствующего процента разрядки можно настроить заранее.

Включите отображение процента заряда аккумулятора

Эта простая возможность позволит вам в цифрах видеть сколько именно процентов заряда батареи еще доступно. Для многих пользователей именно такой вариант восприятия лучше чем иконка батареи, которая постепенно опустошается.

Включить эту функцию можно вот так:

Зайдите в "Настройки", "Аккумулятор", "Процент заряда аккумулятора" или "Оповещения" или "Оповещения", "Дополнительные настройки", "Показывать процент заряда аккумулятора".

Важно! В зависимости от моделей смартфонов пошаговый путь настроек может меняться, однако основной алгоритм примерно одинаковый для всех моделей Android смартфонов. Кроме того, вы можете воспользоваться поиском функции в настройках.

Читайте на сайте Какая зарядка для смартфона поможет быстрее всего его зарядить

Эти советы и рекомендации помогут вашему телефону или планшету работать дольше, что позволит вам оставаться на связи, быть в курсе событий и развлечений дольше без необходимости постоянно искать зарядное устройство.