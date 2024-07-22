Следить за состоянием аккумулятора ноутбука нужно, особенно из-за постоянных отключений электроэнергии, отмечает Техно 24. Мы собрали наиболее полезные программы, которые помогут вам.

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1. Powercfg

Команда "powercfg" в Windows может помочь вам создать подробный отчет о состоянии аккумулятора вашего ноутбука. Он содержит информацию о производительности батареи и позволяет наблюдать за снижением ее емкости с течением времени. Чтобы создать отчет об аккумуляторе в Windows,, выполните следующие действия:

Нажмите Win + S,, чтобы открыть меню поиска. Введите Командная строка в окне поиска и нажмите Запустить от имени администратора. Введите следующую команду и нажмите Enter: `powercfg /batteryreport`. Нажмите комбинацию клавиш Win + E,, чтобы открыть проводник и перейдите в папку C: > Users > [YourUserName]. Найдите и откройте файл battery-report.html.

Отчет об аккумуляторе должен открыться в окне браузера. Основные параметры, на которые следует обратить внимание, включают

Расчетная емкость по сравнению с емкостью полного заряда: Сравните их, чтобы увидеть, насколько уменьшилась емкость вашего аккумулятора.

Разряженная емкость аккумулятора: Проверьте, насколько разрядился аккумулятор за последние несколько дней в разных режимах работы.

График использования аккумулятора: Отслеживайте тенденции использования аккумулятора.

Использование и продолжительность: Заметьте, как долго ваш ноутбук работает от батареи по сравнению с тем, когда он подключен к электросети.

2. BatteryInfoView

BatteryInfoView – это бесплатная программа, которая предоставляет исчерпывающие данные об аккумуляторе вашего ноутбука. На главной странице отображаются такие данные, как расчетная емкость, емкость полного заряда, состояние аккумулятора и количество циклов зарядки/разрядки.

Преимущества

Показывает ключевую информацию об аккумуляторе в одном месте.

Предлагает подробный журнал для наблюдения за изменениями емкости аккумулятора с течением времени.

Функция "Всегда вверху" позволяет держать программу в поле зрения для постоянного мониторинга.

Недостатки

Нет возможности отфильтровать журнал заряда аккумулятора по диапазону дат.

Отсутствует график для прогнозирования износа аккумулятора со временем.

3.PassMark BatteryMon

BatteryMon позволяет отслеживать уровень заряда аккумулятора ноутбука, представляя график в реальном времени. Вертикальная ось Y отображает уровень заряда в процентах, а горизонтальная ось X – время выборки.

Преимущества

Предоставляет график скорости зарядки/разрядки в реальном времени.

Отправляет оповещения, когда уровень заряда, напряжение и температура аккумулятора достигают заданных значений.

Сравнивает текущую емкость аккумулятора с прошлыми данными.

Недостатки

Устаревший и сложный в использовании интерфейс.

Понимание графиков и данных лог-файлов может потребовать определенных усилий.

4. Save Battery

Save Battery предназначен для планшетов Windows и ноутбуков Surface. На главном экране отображается анимированное состояние зарядки/разрядки и информация об аккумуляторе, например, проектная емкость, полная емкость, время последнего подключения/отключения и остаточное время зарядки/разрядки.

Преимущества

Отправляет оповещения о полном заряде, низкий заряд аккумулятора и определенные уровни заряда/разряда.

На вкладке "История" отображается история зарядки и включения аккумулятора в виде графика.

Недостатки

Нет возможности настроить временной интервал выборки.

Точки отсчета данных малы, что затрудняет наблюдение за тенденциями заряда аккумулятора.

Сохраняет данные о батарее только за 30 дней.

5. Pure Battery Analytics

Pure Battery Analytics предоставляет более подробную информацию о времени автономной работы вашего ноутбука. В разделе "Быстрый обзор" отображается текущее состояние аккумулятора, часто используемые настройки, а также сведения о "Полном заряде" и "Расчетной емкости".

Преимущества

Создает тепловую карту, чтобы проиллюстрировать средние тенденции обслуживания аккумулятора за час.

Включает различные виды графиков для отображения изменений заряда аккумулятора в процентах с течением времени.

Предлагает отчет об использовании энергии, диагностику режима сна и другие конфигурации, которыми можно управлять с помощью команды "powercfg".

Недостатки

Слишком много показателей на одной странице может затруднить анализ.

Нет возможности экспортировать данные о батарее для справки.

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Мониторинг состояния батареи вашего ноутбука имеет решающее значение для поддержания производительности и предотвращения неожиданных проблем. Эти инструменты предоставляют подробную информацию, которая поможет вам эффективно управлять и оптимизировать использование аккумулятора.