Следить за состоянием аккумулятора ноутбука нужно, особенно из-за постоянных отключений электроэнергии, отмечает Техно 24. Мы собрали наиболее полезные программы, которые помогут вам.
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1. Powercfg
Команда "powercfg" в Windows может помочь вам создать подробный отчет о состоянии аккумулятора вашего ноутбука. Он содержит информацию о производительности батареи и позволяет наблюдать за снижением ее емкости с течением времени. Чтобы создать отчет об аккумуляторе в Windows,, выполните следующие действия:
- Нажмите Win + S,, чтобы открыть меню поиска.
- Введите Командная строка в окне поиска и нажмите Запустить от имени администратора.
- Введите следующую команду и нажмите Enter: `powercfg /batteryreport`.
- Нажмите комбинацию клавиш Win + E,, чтобы открыть проводник и перейдите в папку C: > Users > [YourUserName].
- Найдите и откройте файл battery-report.html.
Отчет об аккумуляторе должен открыться в окне браузера. Основные параметры, на которые следует обратить внимание, включают
Расчетная емкость по сравнению с емкостью полного заряда: Сравните их, чтобы увидеть, насколько уменьшилась емкость вашего аккумулятора.
Разряженная емкость аккумулятора: Проверьте, насколько разрядился аккумулятор за последние несколько дней в разных режимах работы.
График использования аккумулятора: Отслеживайте тенденции использования аккумулятора.
Использование и продолжительность: Заметьте, как долго ваш ноутбук работает от батареи по сравнению с тем, когда он подключен к электросети.
2. BatteryInfoView
BatteryInfoView – это бесплатная программа, которая предоставляет исчерпывающие данные об аккумуляторе вашего ноутбука. На главной странице отображаются такие данные, как расчетная емкость, емкость полного заряда, состояние аккумулятора и количество циклов зарядки/разрядки.
Преимущества
- Показывает ключевую информацию об аккумуляторе в одном месте.
- Предлагает подробный журнал для наблюдения за изменениями емкости аккумулятора с течением времени.
- Функция "Всегда вверху" позволяет держать программу в поле зрения для постоянного мониторинга.
Недостатки
- Нет возможности отфильтровать журнал заряда аккумулятора по диапазону дат.
- Отсутствует график для прогнозирования износа аккумулятора со временем.
3.PassMark BatteryMon
BatteryMon позволяет отслеживать уровень заряда аккумулятора ноутбука, представляя график в реальном времени. Вертикальная ось Y отображает уровень заряда в процентах, а горизонтальная ось X – время выборки.
Преимущества
- Предоставляет график скорости зарядки/разрядки в реальном времени.
- Отправляет оповещения, когда уровень заряда, напряжение и температура аккумулятора достигают заданных значений.
- Сравнивает текущую емкость аккумулятора с прошлыми данными.
Недостатки
- Устаревший и сложный в использовании интерфейс.
- Понимание графиков и данных лог-файлов может потребовать определенных усилий.
4. Save Battery
Save Battery предназначен для планшетов Windows и ноутбуков Surface. На главном экране отображается анимированное состояние зарядки/разрядки и информация об аккумуляторе, например, проектная емкость, полная емкость, время последнего подключения/отключения и остаточное время зарядки/разрядки.
Преимущества
- Отправляет оповещения о полном заряде, низкий заряд аккумулятора и определенные уровни заряда/разряда.
- На вкладке "История" отображается история зарядки и включения аккумулятора в виде графика.
Недостатки
- Нет возможности настроить временной интервал выборки.
- Точки отсчета данных малы, что затрудняет наблюдение за тенденциями заряда аккумулятора.
- Сохраняет данные о батарее только за 30 дней.
5. Pure Battery Analytics
Pure Battery Analytics предоставляет более подробную информацию о времени автономной работы вашего ноутбука. В разделе "Быстрый обзор" отображается текущее состояние аккумулятора, часто используемые настройки, а также сведения о "Полном заряде" и "Расчетной емкости".
Преимущества
- Создает тепловую карту, чтобы проиллюстрировать средние тенденции обслуживания аккумулятора за час.
- Включает различные виды графиков для отображения изменений заряда аккумулятора в процентах с течением времени.
- Предлагает отчет об использовании энергии, диагностику режима сна и другие конфигурации, которыми можно управлять с помощью команды "powercfg".
Недостатки
- Слишком много показателей на одной странице может затруднить анализ.
- Нет возможности экспортировать данные о батарее для справки.
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Мониторинг состояния батареи вашего ноутбука имеет решающее значение для поддержания производительности и предотвращения неожиданных проблем. Эти инструменты предоставляют подробную информацию, которая поможет вам эффективно управлять и оптимизировать использование аккумулятора.