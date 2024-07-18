Вот пять идей от Техно 24, которые можно сделать своими руками, чтобы дать вашему старому жесткому диску новую жизнь, независимо от того, функционирует ли он еще, или нет.

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Проекты для рабочих жестких дисков

Если ваш старый жесткий диск все еще работает, он может быть ценным хранилищем данных и его следует использовать по назначению. Вот два способа, как превратить ненужный, но функционирующий HDD в полезное устройство.

Очень большая "флешка"

Может случиться так, что вам нужно перебросить файлы с одного ноутбука на другой, но их настолько много, что флешки нужного объема под рукой нет. Тогда вам пригодится флешка-HDD сделанная из старого жесткого диска.

Просто поместите старый жесткий диск в корпус для внешнего жесткого диска (такие можно купить в интернет-магазинах), и вы получите внешний жесткий диск, сделанный своими руками.



Кейс для внешнего жесткого диска / Фото Unsplash

В зависимости от типа накопителя и корпуса, вам может понадобиться адаптер питания для настольных (3,5-дюймовых) жестких дисков, тогда как для ноутбуков (2,5-дюймовых) он, как правило, не нужен.

Кроме того, такой жесткий диск можно использовать, как мобильное хранилище данных, о чем далее.

NAS-бокса из старого жесткого диска

Старый рабочий жесткий диск прекрасно подходит для создания домашнего информационного хранилища с доступом к сети (NAS). Это позволит вам в любое время получить важные данные практически с любого устройства в сети Wi-Fi.

Для более профессиональной настройки рекомендуем приобрести NAS-бокс – специальный корпус со всеми нужными интерфейсами в который просто нужно вставить рабочий жесткий диск и после настройки он будет готов к работе.



NAS для жестких дисков / Фото Unsplash

Пример использования такого хранилища – домашняя медиа библиотека с доступом к файлам в сети. В такое хранилище вы сможете забросить свои важные воспоминания в виде фото или видеозаписей и включать их с телевизора или любого другого устройства в любое время.

Проекты для нерабочих жестких дисков

Даже если ваш жесткий диск вышел из строя, его физические части все равно имеют ценность. Вот несколько креативных способов перепрофилирования его компонентов.

Скрытый сейф из корпуса жесткого диска

Вынув все внутренние детали, вы можете превратить корпус жесткого диска в скрытый сейф. Вставив один из винтов в углу, можно сделать что-то вроде поворотной дверцы. Это делает его идеальным местом для хранения денег на случай непредвиденных обстоятельств.



Диск-тайник для ценных мелочей / Фото makeuseof

Такой тайник вряд ли заметят, особенно, если на столе лежит еще несколько жестких дисков, кучка винтиков, отверток и проводов.

Шлифовальная машина для карандашей

Старые жесткие диски можно превратить в нечто вроде мини-шлифовальной машинки для различных нужд. Мотор внутри жесткого диска обеспечивает быстрые обороты, которые еще и можно регулировать благодаря специальным программам.

Нужно вырезать круг из шлифовальной бумаги и закрепить его болтом, который является одним из элементов, конструкции, держащей диски вместе. Такую шлифовальную машинку можно использовать для заточки инструментов или карандашей.



Шлифовальная машинка с HDD / Фото Thomas Van den Dries

Важно! Убедитесь, что ваш жесткий диск имеет алюминиевые пластины, поскольку стеклянные пластины опасны и не подходят для этого проекта. Вам также может понадобиться еще несколько дополнительных инструментов и элементов, а подробную инструкции можно найти на сайте Instructables.

Небольшая лазерная светомузыка для комнаты

Как мы уже говорили, старые жесткие диски имеют небольшие двигатели, которые можно переоборудовать для создания небольшого лазерного устройства. Используя Arduino для управления током, подаваемого на жесткий диск, вы можете манипулировать рукой, отражающей лазер, с помощью ШИМ-сигнала с переменной звуковой частотой и эластичной ленты.



Старые HDD можно использовать с пользой / Фото Unsplash

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Отражающая поверхность пластины используется для направления лазерного луча. Хотя этот проект требует определенных технических знаний, он демонстрирует инновационный потенциал перепрофилирования старой технологии.