Этот материал от Техно 24 содержит пошаговые инструкции по подключению смартфона к Apple CarPlay. И хотя сделать это на самом деле не трудно, на каком-то этапе вам может понадобиться помощь.

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Инсталляция Apple CarPlay

Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно ничего устанавливать. Apple CarPlay – это встроенная функция iOS, доступна на iPhone с iOS 7.1 или более новой версии. Кроме того, ваш автомобиль, если это модель выпущена в последние 5 лет, скорее всего, уже с завода поддерживает Apple Car Play.

В противном случае вы можете установить стороннюю информационно-развлекательную систему с поддержкой Apple Car Play и возможностью подключения смартфона.

Настройка Apple CarPlay

Сначала убедитесь, что ваш автомобиль совместим с CarPlay. Если нет, вам нужно будет обновить информационно-развлекательную систему на приборной панели (если это возможно).

Далее действуйте по инструкции:

Включите Siri на вашем iPhone: Перейдите в "Настройки" > "Siri и поиск" и убедитесь, что включено "Нажать Home для Siri" или "Нажать боковую кнопку для Siri". Активируйте CarPlay: Перейдите в "Настройки" > "Экранное время" > "Ограничения содержания и конфиденциальности" > "Разрешенные приложения" и убедитесь, что "CarPlay" включен.

Фактически это почти все, что вам нужно сделать. Теперь вы можете использовать Apple CarPlay в своем автомобиле. Все, что вам остается, это подключить смартфон к информационно-развлекательной системе авто, а это очень просто.

Заведите автомобиль и дайте дисплею приборной панели включиться. Разблокируйте свой iPhone. Подключите iPhone к автомобилю с помощью кабеля Lightning к USB. На USB-порте может появиться пиктограмма CarPlay или смартфона.

CarPlay должен автоматически запуститься после подключения вашего iPhone.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.

Беспроводное подключение:

Нажмите и удерживайте кнопку голосовых команд на руле, пока не активируется Siri. На iPhone перейдите в "Настройки" > "Основные" > "CarPlay". Выберите свой автомобиль из списка, чтобы инициировать беспроводное соединение CarPlay.

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Следуя нашей инструкции вы сможете легко интегрировать и настроить Apple CarPlay в вашем автомобиле и получить более безопасное и приятное взаимодействие со смартфоном, голосовые команды и ряд других функций.