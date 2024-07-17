Цей матеріал від Техно 24 містить покрокові інструкції з підключення смартфона до Apple CarPlay. І хоч зробити це насправді не важко, на якомусь етапі вам може знадобитися допомога.

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Інсталяція Apple CarPlay

Хороша новина полягає в тому, що вам не потрібно нічого встановлювати. Apple CarPlay – це вбудована функція iOS, доступна на iPhone з iOS 7.1 або новішої версії. Крім того, ваш автомобіль, якщо це модель випущена в останні 5 років, швидше за все, вже з заводу підтримує Apple Car Play.

В іншому випадку ви можете встановити сторонню інформаційно-розважальну систему з підтримкою Apple Car Play та можливістю підключення смартфона.

Налаштування Apple CarPlay

Спочатку переконайтеся, що ваш автомобіль сумісний з CarPlay. Якщо ні, вам потрібно буде оновити інформаційно-розважальну систему на приладовій панелі (якщо це можливо).

Далі дійте за інструкцією:

Увімкніть Siri на вашому iPhone: Перейдіть до "Налаштування" > "Siri та пошук" і переконайтеся, що увімкнено "Натиснути Home для Siri" або "Натиснути бічну кнопку для Siri". Активуйте CarPlay: Перейдіть до "Налаштування" > "Екранний час" > "Обмеження вмісту та конфіденційності" > "Дозволені програми" і переконайтеся, що "CarPlay" увімкнено.

Фактично це майже все, що вам потрібно зробити. Тепер ви можете використовувати Apple CarPlay у своєму автомобілі. Все, що вам залишається, це підключити смартфон до інформаційно-розважальної системи авто, а це дуже просто.

Заведіть автомобіль і дайте дисплею приладової панелі увімкнутися. Розблокуйте свій iPhone. Підключіть iPhone до автомобіля за допомогою кабелю Lightning до USB. На USB-порті може з'явитися піктограма CarPlay або смартфона.

CarPlay має автоматично запуститися після підключення вашого iPhone.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.

Бездротове підключення:

Натисніть і утримуйте кнопку голосових команд на кермі, доки не активується Siri. На iPhone перейдіть до "Налаштування" > "Основні" > "CarPlay". Виберіть свій автомобіль зі списку, щоб ініціювати бездротове з'єднання CarPlay.

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Дотримуючись нашої інструкції ви зможете легко інтегрувати та налаштувати Apple CarPlay у вашому автомобілі та отримати безпечнішу та приємнішу взаємодію зі смартфоном, голосові команди та низку інших функцій.