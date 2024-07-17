Цей матеріал від Техно 24 містить покрокові інструкції з підключення смартфона до Apple CarPlay. І хоч зробити це насправді не важко, на якомусь етапі вам може знадобитися допомога.
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Інсталяція Apple CarPlay
Хороша новина полягає в тому, що вам не потрібно нічого встановлювати. Apple CarPlay – це вбудована функція iOS, доступна на iPhone з iOS 7.1 або новішої версії. Крім того, ваш автомобіль, якщо це модель випущена в останні 5 років, швидше за все, вже з заводу підтримує Apple Car Play.
В іншому випадку ви можете встановити сторонню інформаційно-розважальну систему з підтримкою Apple Car Play та можливістю підключення смартфона.
Налаштування Apple CarPlay
Спочатку переконайтеся, що ваш автомобіль сумісний з CarPlay. Якщо ні, вам потрібно буде оновити інформаційно-розважальну систему на приладовій панелі (якщо це можливо).
Далі дійте за інструкцією:
- Увімкніть Siri на вашому iPhone: Перейдіть до "Налаштування" > "Siri та пошук" і переконайтеся, що увімкнено "Натиснути Home для Siri" або "Натиснути бічну кнопку для Siri".
- Активуйте CarPlay: Перейдіть до "Налаштування" > "Екранний час" > "Обмеження вмісту та конфіденційності" > "Дозволені програми" і переконайтеся, що "CarPlay" увімкнено.
Фактично це майже все, що вам потрібно зробити. Тепер ви можете використовувати Apple CarPlay у своєму автомобілі. Все, що вам залишається, це підключити смартфон до інформаційно-розважальної системи авто, а це дуже просто.
- Заведіть автомобіль і дайте дисплею приладової панелі увімкнутися.
- Розблокуйте свій iPhone.
- Підключіть iPhone до автомобіля за допомогою кабелю Lightning до USB. На USB-порті може з'явитися піктограма CarPlay або смартфона.
CarPlay має автоматично запуститися після підключення вашого iPhone.
Бездротове підключення:
- Натисніть і утримуйте кнопку голосових команд на кермі, доки не активується Siri.
- На iPhone перейдіть до "Налаштування" > "Основні" > "CarPlay". Виберіть свій автомобіль зі списку, щоб ініціювати бездротове з'єднання CarPlay.
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Дотримуючись нашої інструкції ви зможете легко інтегрувати та налаштувати Apple CarPlay у вашому автомобілі та отримати безпечнішу та приємнішу взаємодію зі смартфоном, голосові команди та низку інших функцій.