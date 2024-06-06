Apple CarPlay та Android Auto – дві найпопулярніші платформи, що синхронізують смартфон з мультимедійною системою авто, розповідає Техно 24. Завдяки їх використанню водій бачить екран свого смартфона на дисплеї автомобіля, і може керувати ним так само легко, ніби зі свого телефону.

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Кожна з цих платформ орієнтована на певний тип пристроїв: Apple CarPlay для iPhone під керуванням операційних систем iOS, а Android Auto – під однойменною операційкою. Вони мають дуже схожі можливості та функції. Але найбільше водії цінують системи за те, що вони замінюють будь-яку вбудовану автомобільну навігацію, і роблять це набагато краще за неї.

Що таке Apple CarPlay?

Apple CarPlay – це програмна платформа, яка з'єднує iPhone з мультимедійною системою автомобіля. Вона відображає основні програми iPhone на екрані автомобіля – навігацію, музику, керування викликами і навіть месенджерами. При цьому дбає про безпеку – CarPlay зводить до мінімуму необхідність брати пристрій в руки та не відволікає від дороги під час спілкування.

Ключові особливості Apple CarPlay

CarPlay відображає та керує деякими програмами iPhone через сенсорний екран авто, пропонуючи звичний інтерфейс.

Інтеграція поширюється на динаміки та мікрофон автомобіля, що забезпечує зручний та якісний гучний зв'язок під час водіння.

Найбільша її перевага полягає в тому, що на екрані автомобіля відображається GPS-навігація WAZE чи Google Maps, які дають оперативну інформацію на дорозі – включаючи затори, наявність радарів та поліції цієї миті. Жодна штатна автомобільна навігація не надасть цієї інформації. Бонус – телефон тепер не треба кріпити на панелі авто, його можна просто покласти поряд чи заряджати в дорозі.



Користувач може обрати навігаційну систему на будь-який смак / Фото SUZUKI

Окрім цього, водій отримує можливість взаємодіяти з дзвінками, повідомленнями та сповіщеннями через дисплей автомобіля і не буде змушений тримати телефон в руках, за що в усіх країнах світу передбачені серйозні штрафи.

Керувати смартфоном, не відриваючи рук від керма, допоможе знайома "айфонцям" Siri.

Завдяки Apple CarPlay водій та пасажири мають доступ до інстальованих на телефоні програм, що транслюють музику, подкасти та аудіокниги – Youtube, Spotify чи з вбудованої пам’яті телефона. І найголовніше – всі ці функції стають доступними на екрані, як тільки водій сідає в машину та під’єднує смартфон у систему. У випадку з безпровідною версією варто лише завести автомобіль, і все почне працювати автоматично.



Apple CarPlay з’єднується зі смартфоном в кілька кліків / Фото SUZUKI

Налаштування Apple CarPlay

Почати роботу з Apple CarPlay дуже просто:

За допомогою сумісного кабелю (USB-A, USB-C, Lightning) або Bluetooth потрібно підключити iPhone до автомобіля.

Дотримуючись підказок на екрані автомобіля та на iPhone, потрібно авторизувати з'єднання. Цей процес може вимагати підтвердження коду сполучення.

Після налаштування CarPlay активується автоматично щоразу, коли під'єднується iPhone.

Android Auto

А як бути власникам Android смартфонів? На щастя, вони мають власний аналог такої платформи під назвою Android Auto. По суті, вона забезпечує аналогічні функції інтеграції смартфона з автомобілем задля покращення водійського досвіду та підвищення безпеки.

Тут все працює за схожим принципом – після з’єднання смартфона з інформаційно-розважальною системою автомобіля прямо з екрана авто користувач може керувати всіма необхідними функціями.

Після запуску Android Auto водія зустрічає інтерфейс з розділеним екраном, який надає пріоритет одному застосунку, а два інших розміщуються збоку для легкого та швидкого доступу. Також тут є ярлики інших програм та Google Асистента (аналог Siri).

Крім того, на екрані відображається важлива інформація, наприклад, час, з'єднання для передачі даних і заряд акумулятора смартфона водія.

Панель застосунків є центральним вузлом, де чотири обрані програми зручно розміщені для швидкого доступу до мап, музики та функцій телефону. Водій самостійно може налаштувати, які музичні програми відображатимуться тут, а Android Auto для зручності також закріплюватиме часто використовувані застосунки.

Низка застосунків Google, як-от Календар та Погода, мають функції Google Асистента. Це означає, що ними можна керувати за допомогою голосових команд. Тобто водій може отримувати інформацію та оновлення, не відволікаючись на взаємодію з програмами та не відриваючи рук від керма.

Цікаві можливості Android Auto

Після налаштування та з’єднання мультимедійної системи авто зі смартфоном через Bluetooth, Android Auto отримує низку зручних функцій, які точно оцінять водії.

Наприклад, якщо користувач слухав музику перед тим, як сісти в автомобіль, Android Auto плавно відновить її відтворення після підключення системи.

Під час використання навігаційних застосунків елементи керування музикою залишаються доступними, що дозволяє керувати аудіо без перемикання екранів.

Функція розділеного екрана адаптується, показуючи покрокові вказівки поряд з іншими активними програмами.

Під час використання програми “Телефон” нещодавні дзвінки та історія дзвінків завжди під рукою. Вхідні дзвінки обробляються через аудіосистему автомобіля, що дозволяє залишатися на зв'язку, не відволікаючись від керування.

Отже, залишатись на зв’язку стало невіддільною частиною нашого повсякденного життя. Сучасні технології дозволяють це зробити навіть в автомобілі, а виробники враховують цей запит клієнтів. Так, кросовер SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечує тісну інтеграцію з Apple CarPlay і Android Auto.



SUZUKI S-CROSS підтримує Apple CarPlay та Android Auto / Фото SUZUKI

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Нова мультимедійна система з з 7-дюймовим або 9-дюймовим тач-скрін дисплеєм залежно від комплектації, що встановлена у кросовер SUZUKI S-CROSS, дає змогу підключити Android Car Play за допомогою кабелю, а Apple Car Play – бездротовим шляхом.

Тож новенький S-CROSS – яскравий приклад того, як технології можуть покращити досвід водіння незалежно від того, куди прокладено шлях.