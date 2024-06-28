Эта статья от Техно 24 поможет вам разобраться с основными принципами использования Android Auto, даст несколько полезных советов и раскроет наиболее нужные функции.

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Что такое Android Auto?

Android Auto – это программа Google, которая позволяет использовать определенные функции устройств Android в вашем автомобиле, по сути, заменяя информационно-развлекательную систему вашего автомобиля интерфейсом Google.

Если предыдущие версии включали отдельное приложение для телефона, то теперь вам нужен автомобиль с компьютером, который поддерживает Android Auto.

Внимание! Если ваш автомобиль не совместим, вы можете воспользоваться режимом вождения Google Assistant на телефоне.

Требования к Android Auto

Чтобы использовать Android Auto, вам понадобятся:

Телефон Android с сервисами Google Play под управлением Android 8.0 (Oreo) или более новой версии для проводного подключения.

Для беспроводного соединения Android Auto нужен телефон Android с ОС Android 11 или более новой версии. Для смартфонов Google Pixel и Samsung нужна Android 10, а для Samsung Galaxy S8, S8+ и Note 8 - Android 9.0.

Совместимый автомобиль или стереосистема (обычно доступны для моделей, начиная с 2016 года выпуска).

Высококачественный USB-кабель для подключения телефона к автомобилю.

Активное соединение для передачи данных для таких функций, как навигация на Картах Google и потоковое воспроизведение музыки. Офлайн-карты и загруженный контент можно использовать без подключения к сети.

Как получить Android Auto

Android Auto теперь является системной программой, доступной в меню "Настройки" вашего телефона, если вы используете Android 10 или более новую версию. Перейдите в "Настройки" > "Подключенные устройства" > "Параметры соединения" > "Android Auto". Для телефонов с Android 9 или более новой версии загрузите приложение Android Auto из Google Play Store.

Как настроить Android Auto

Заведите автомобиль и подключите телефон к USB-порту автомобиля. Если вы настраиваете Android Auto впервые, следуйте подсказкам на телефоне, чтобы предоставить необходимые разрешения. Если экран приветствия не появляется, найдите пиктограмму Android Auto на главном дисплее (HUD) и коснитесь ее. Пиктограмма также может быть в меню информационно-развлекательной программы автомобиля. Для беспроводной настройки сначала подключите телефон к автомобилю через Bluetooth. Если автомобиль поддерживает беспроводную связь Android Auto, вы увидите экран приветствия или пиктограмму Android Auto на дисплее HUD. Для начальной настройки рекомендуется сначала установить проводное соединение.

Если автомобиль не обнаруживает Android Auto автоматически, перейдите в "Настройки" > "Подключенные устройства" > "Параметры подключения" > "Android Auto" на телефоне, коснитесь "Подключить автомобиль" и следуйте инструкциям.

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Как пользоваться Android Auto

Android Auto предоставляет доступ к навигации, звонкам, текстовым сообщениям и музыкальным приложениям. Основные функции включают:

Вкладка "Навигация": Доступ к установленным навигационных программ, таких как Карты Google, добавление пунктов назначения и поиск таких объектов, как заправки и рестораны.

Доступ к установленным навигационных программ, таких как Карты Google, добавление пунктов назначения и поиск таких объектов, как заправки и рестораны. Вкладка "Телефон": Просмотр ярлыков для журнала вызовов, избранного и контактов.

Просмотр ярлыков для журнала вызовов, избранного и контактов. Вкладка "Музыка": Доступ к мультимедийным приложениям, выбор потоковых музыкальных сервисов, подкастов и Audible. Переключайтесь между службами, касаясь пиктограммы.

Приложения обмена сообщениями, такие как WhatsApp и Telegram, можно использовать с голосовыми командами для отправки сообщений и получения уведомлений, на которые можно отвечать с помощью Google Ассистента.

Настройка макета

Вы можете настроить макет, чтобы облегчить управление:

Переключайтесь между представлениями приложений и сеткой для облегчения доступа.

Разделите экран, чтобы добавить музыку или чат, а также третье окно на больших экранах HUD.

Голосовые команды Google Assistant улучшают опыт управления автомобилем, позволяя менять пункты назначения, искать ближайшие сервисы, пропускать песни, совершать звонки и отвечать на сообщения, не касаясь экрана.

Основные настройки Android Auto

Настройте параметры запуска и отображения, ассистента Google, обмена сообщениями и тому подобное. Автомобильные настройки включают такие функции, как резюме сообщений с искусственным интеллектом и карты электромобилей для поиска мест зарядки.

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Выполнив эти шаги, вы теперь знаете, как пользоваться Android Auto в своем автомобиле. Это невероятно полезная функция, но всегда отдавайте предпочтение безопасности, используя голосовые команды, чтобы минимизировать отвлечение на дороге.