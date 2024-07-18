Ось п'ять ідей від Техно 24, які можна зробити своїми руками, щоб дати вашому старому жорсткому диску нове життя, незалежно від того, чи він ще функціонує, чи ні.

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Проєкти для робочих жорстких дисків

Якщо ваш старий жорсткий диск все ще працює, він може бути цінним сховищем даних і його слід використати за призначенням. Ось два способи, як перетворити непотрібний, але функціонуючий HDD в корисний пристрій.

Дуже велика "флешка"

Може статися так, що вам потрібно перекинути файли з одного ноутбука на інший, але їх настільки багато, що флешки потрібного об'єму під рукою не має. Тоді вам стане в пригоді флешка-HDD зроблена зі старого жорсткого диска.

Просто помістіть старий жорсткий диск у корпус для зовнішнього жорсткого диска (такі можна купити в інтернет-магазинах), і ви отримаєте зовнішній жорсткий диск, зроблений своїми руками.



Кейс для зовнішнього жорсткого диска / Фото Unsplash

Залежно від типу накопичувача і корпусу, вам може знадобитися адаптер живлення для настільних (3,5-дюймових) жорстких дисків, тоді як для ноутбуків (2,5-дюймових) він, як правило, не потрібен.

Крім того, такий жорсткий диск можна використовувати, як мобільне сховище даних, про що далі.

NAS-боксу зі старого жорсткого диску

Старий робочий жорсткий диск чудово підходить для створення домашнього інформаційного сховища з доступом до мережі (NAS). Це дозволить вам в будь-який час отримати важливі дані практично з будь-якого пристрою в мережі Wi-Fi.

Для більш професійного налаштування рекомендуємо придбати NAS-бокс – спеціальний корпус з усіма потрібними інтерфейсами в який просто потрібно вставити робочий жорсткий диск і після налаштування він буде готовий до роботи.



NAS для жорстких дисків / Фото Unsplash

Приклад використання такого сховища – домашня медіа бібліотека з доступом до файлів в мережі. В таке сховище ви зможете закинути свої важливі спогади у вигляді фото чи відеозаписів і вмикати їх з телевізора чи будь-якого іншого пристрою в будь-який час.

Проєкти для неробочих жорстких дисків

Навіть якщо ваш жорсткий диск вийшов з ладу, його фізичні частини все одно мають цінність. Ось кілька креативних способів перепрофілювання його компонентів.

Прихований сейф з корпусу жорсткого диска

Вийнявши всі внутрішні деталі, ви можете перетворити корпус жорсткого диска на прихований сейф. Вставивши один з гвинтів у кутку, можна зробити щось на кшталт поворотних дверцят. Це робить його ідеальним місцем для зберігання грошей на випадок непередбачених обставин.



Диск-схованка для цінних дрібниць / Фото makeuseof

Таку схованку навряд чи помітять, особливо, якщо на столі лежить ще кілька жорстких дисків, купка гвинтиків, викруток та проводів.

Шліфувальна машина для олівців

Старі жорсткі диски можна перетворити в щось на зразок міні-шліфувальної машинки для різних потреб. Мотор всередині жорсткого диска забезпечує швидкі оберти, які ще й можна регулювати завдяки спеціальним програмам.

Потрібно вирізати круг зі шліфувального паперу та закріпити його болтом, який є одним з елементів, конструкції, що тримає диски разом. Таку шліфувальну машинку можна використовувати для заточування інструментів або олівців.



Шліфувальна машинка з HDD / Фото Thomas Van den Dries

Важливо! Переконайтеся, що ваш жорсткий диск має алюмінієві пластини, оскільки скляні пластини небезпечні і не підходять для цього проекту. Вам також може знадобитися ще кілька додаткових інструментів та елементів, а детальну інструкції можна знайти на сайті Instructables.

Невеличка лазерна світломузика для кімнати

Як ми вже казали, старі жорсткі диски мають невеликі двигуни, які можна переобладнати для створення невеликого лазерного пристрою. Використовуючи Arduino для керування струмом, що подається на жорсткий диск, ви можете маніпулювати рукою, що відбиває лазер, за допомогою ШІМ-сигналу зі змінною звуковою частотою та еластичної стрічки.



Старі HDD можна використати з користю / Фото Unsplash

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Відбивна поверхня пластини використовується для спрямування лазерного променя. Хоча цей проєкт вимагає певних технічних знань, він демонструє інноваційний потенціал перепрофілювання старої технології.