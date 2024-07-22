Стежити за станом акумулятора ноутбука потрібно, особливо через постійні відключення електроенергії, наголошує Техно 24. Ми зібрали найбільш корисні програми, які допоможуть вам.

Читайте на сайті 5 корисних ідей, як використати старий жорсткий диск

1. Powercfg

Команда "powercfg" у Windows може допомогти вам створити детальний звіт про стан акумулятора вашого ноутбука. Він містить інформацію про продуктивність акумулятора і дозволяє спостерігати за зниженням його ємності з плином часу. Щоб створити звіт про акумулятор у Windows, виконайте такі дії:

Натисніть Win + S, щоб відкрити меню пошуку. Введіть Командний рядок у вікні пошуку та натисніть Запустити від імені адміністратора. Введіть наступну команду і натисніть Enter: `powercfg /batteryreport`. Натисніть комбінацію клавіш Win + E, щоб відкрити Провідник і перейдіть до папки C: > Users > [YourUserName]. Знайдіть і відкрийте файл battery-report.html.

Звіт про акумулятор повинен відкритися у вікні браузера. Основні параметри, на які слід звернути увагу, включають

Розрахункова ємність порівняно з ємністю повного заряду: Порівняйте їх, щоб побачити, наскільки зменшилася ємність вашого акумулятора.

Розряджена ємність акумулятора: Перевірте, наскільки розрядився акумулятор за останні кілька днів у різних режимах роботи.

Графіка використання акумулятора: Відстежуйте тенденції використання акумулятора.

Використання та тривалість: Зауважте, як довго ваш ноутбук працює від акумулятора порівняно з тим, коли він підключений до електромережі.

2. BatteryInfoView

BatteryInfoView – це безкоштовна програма, яка надає вичерпні дані про акумулятор вашого ноутбука. На головній сторінці відображаються такі дані, як розрахункова ємність, ємність повного заряду, стан акумулятора та кількість циклів заряджання/розряджання.

Переваги

Показує ключову інформацію про акумулятор в одному місці.

Пропонує детальний журнал для спостереження за змінами ємності акумулятора з плином часу.

Функція "Завжди вгорі" дозволяє тримати програму в полі зору для постійного моніторингу.

Недоліки

Немає можливості відфільтрувати журнал заряду акумулятора за діапазоном дат.

Відсутній графік для прогнозування зносу акумулятора з часом.

3.PassMark BatteryMon

BatteryMon дозволяє відстежувати рівень заряду акумулятора ноутбука, представляючи графік в реальному часі. Вертикальна вісь Y відображає рівень заряду у відсотках, а горизонтальна вісь X – час вибірки.

Переваги

Надає графік швидкості заряджання/розряджання в реальному часі.

Надсилає сповіщення, коли рівень заряду, напруга та температура акумулятора досягають заданих значень.

Порівнює поточну ємність акумулятора з минулими даними.

Недоліки

Застарілий і складний у використанні інтерфейс.

Розуміння графіків і даних лог-файлів може вимагати певних зусиль.

4. Save Battery

Save Battery призначений для планшетів Windows і ноутбуків Surface. На головному екрані відображається анімований стан заряджання/розряджання та інформація про акумулятор, наприклад, проектна ємність, повна ємність, час останнього підключення/відключення та залишковий час заряджання/розряджання.

Переваги

Надсилає сповіщення про повний заряд, низький заряд акумулятора та певні рівні заряду/розряду.

На вкладці "Історія" відображається історія заряджання та увімкнення акумулятора у вигляді графіка.

Недоліки

Немає можливості налаштувати часовий інтервал вибірки.

Точки відліку даних малі, що ускладнює спостереження за тенденціями заряду акумулятора.

Зберігає дані про батарею лише за 30 днів.

5. Pure Battery Analytics

Pure Battery Analytics надає більш детальну інформацію про час автономної роботи вашого ноутбука. У розділі "Швидкий огляд" відображається поточний стан акумулятора, часто використовувані налаштування, а також відомості про "Повний заряд" і "Розрахункову ємність".

Переваги

Створює теплову карту, щоб проілюструвати середні тенденції обслуговування акумулятора за годину.

Включає різні види графіків для відображення змін заряду акумулятора у відсотках з плином часу.

Пропонує звіт про використання енергії, діагностику режиму сну та інші конфігурації, якими можна керувати за допомогою команди "powercfg".

Недоліки

Занадто багато показників на одній сторінці може ускладнити аналіз.

Немає можливості експортувати дані про батарею для довідки.

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Моніторинг стану акумулятора вашого ноутбука має вирішальне значення для підтримки продуктивності та запобігання несподіваним проблемам. Ці інструменти надають детальну інформацію, яка допоможе вам ефективно керувати та оптимізувати використання акумулятора.