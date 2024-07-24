Смартфоны – это сложные устройства, и программные и аппаратные проблемы могут привести к неожиданным перезагрузкам. Понимание распространенных причин и способов их устранения поможет вам восстановить нормальную работу телефона. Редакция Техно 24 подготовила перечень причин и способы решения проблем.

Читайте на сайте Эти простые правила продлят жизнь вашего Android смартфона от батареи

Причины перезагрузки смартфона

Как мы уже отмечали, смартфон может иметь немало причин, чтобы перезагрузиться просто на ходу. Вот несколько наиболее распространенных:

Неисправности программного обеспечения: Устаревшее программное обеспечение, поврежденные файлы или несовместимые приложения могут вызвать перезагрузку.

Устаревшее программное обеспечение, поврежденные файлы или несовместимые приложения могут вызвать перезагрузку. Перегрузка памяти: Когда память телефона переполнена, это может повлиять на производительность и привести к перезагрузкам.

Когда память телефона переполнена, это может повлиять на производительность и привести к перезагрузкам. Неисправное приложение: Недавно загруженное приложение может вызвать системные конфликты или неисправности, что приведет к перезагрузке.

Недавно загруженное приложение может вызвать системные конфликты или неисправности, что приведет к перезагрузке. Перегрев: Использование телефона для выполнения сложных задач или в жаркой среде может привести к его перегреву и выключению в целях безопасности.

Использование телефона для выполнения сложных задач или в жаркой среде может привести к его перегреву и выключению в целях безопасности. Проблемы с аккумулятором: Поврежденный или изношенный аккумулятор может не обеспечивать стабильный заряд, что приводит к перезагрузкам.

Но как решить каждую из этих проблем? Не всегда сразу нужно бежать в мастерскую, ведь в немалом количестве случаев вам удастся все уладить самостоятельно.

Не забывайте обновлять программное обеспечение!

Это следует делать регулярно – то есть тогда, когда оно появляется. Не стоит задерживать обновления или пренебрегать ими вообще, ведь это может привести и к более серьезным проблемам чем внезапные перезагрузки.

Обновлять нужно, как отдельные приложения на устройстве, так и операционную систему в целом, ведь эти важные обновления содержат исправления ошибок, повышают производительность, а порой даже приносят новые функции и возможности.

Периодически очищайте память смартфона

Удалять неиспользуемые файлы и программы нужно хотя бы раз в неделю, ведь за это время в памяти устройства накапливается немало мусорных данных, которые могут повлиять на работу смартфона. Если долго пренебрегать этим правилом и не следить за смартфоном, то он, рано или поздно, начнет выключаться, или перезагружаться.

Удалять следует неиспользуемые приложения, кэшированные данные, ненужные фотографии и видео (а то, что нужно, следует перенести на компьютер или в облачное хранилище).

Удаляйте подозрительные приложения

Если с вашим смартфоном все было в порядке, но он начал выключаться, или перезагружаться после установки той самой программы для обоев на смартфон – лучше ее удалить. Скорее всего проблема именно в ней. И вообще лучше взять себе за правило внимательно проверять приложения, даже, если вы загружаете их исключительно из надежных источников.

Дайте вашему смартфону остыть

Не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами и не перегружайте его во время зарядки. Жара и высокие температуры это враг прежде всего аккумулятора устройства. Во-первых, он быстрее теряет заряд в таком состоянии, а во-вторых, устройство может не выдержать и просто перезагрузиться, или выключиться, пока температура не спадет. Поэтому если смартфон нагревается, лучше дайте ему остыть перед тем, как продолжить им пользоваться.

Несколько важных советов

Если вашему телефону уже несколько лет или время работы аккумулятора значительно уменьшилось, замена аккумулятора может решить проблему.

Проблему перезагрузки иногда может решить восстановление смартфона до заводских настроек. Но пере этим следует сохранить все важные файлы, ведь после возвращения к исходному состоянию вся память устройства будет стерта.

В отдельных случаях вам не удастся самостоятельно решить проблему перезагрузки смартфона, ведь она может иметь не программный, а аппаратный характер и в таком случае без специалистов не обойтись.

Смотрите также Как очистить клавиатуру и стерилизовать вирусы и бактерии

Помните, что лучше отдавать смартфон в ремонт именно в руки сертифицированных мастерских, которые могут предоставить вам гарантию на ремонт.