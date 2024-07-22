Чому потрібно чистити клавіатуру

Клавіатури є одними з найбрудніших предметів у будинках та офісах, на них часто збираються крихти та мікроби, наголошує Техно 24. Дослідження демонструють, що 27% офісних клавіатур мають достатньо високий рівень забруднення, щоб становити загрозу для здоров'я.

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Попри це, клавіатури часто ігнорують під час прибирання, дозволяючи мікробам процвітати. Домашню клавіатуру вашого ПК чи лептопа теж слід належно чистити, адже вона акумулює не менше бруду ніж офісна. Але перед тим, як братися за чищення клавіатури, слід врахувати кілька важливих моментів.

Загальні запобіжні заходи при чищенні клавіатури

Відключіть клавіатуру від мережі: Спершу від'єднайте клавіатуру від комп'ютера, щоб уникнути зайвих ризиків ураження електричним струмом і випадкового набору тексту. Переверніть клавіатуру: Потрясіть клавіатуру над сміттєвим баком або раковиною, щоб видалити найбільші шматки сміття, які могли зібратися між клавіш.

Для ретельного очищення рекомендується використовувати ізопропіловий спирт (принаймні 70% концентрації). Змочіть ватяну паличку в розчин і протріть навколо клавіш. У разі сильного забруднення може знадобитися зняття клавіш. Цей метод ефективний, але вимагає обережного застосування.

Як почистити механічну клавіатуру

Якщо ви використовуєте механічну клавіатуру, слід застосувати спеціальні щипці для зняття клавіш. Також рекомендуємо скористатися інструкцією від виробника вашої клавіатури в якій зазначено, як правильно її обслуговувати.

Механічні клавіатури мають складні механізми перемикання. Для очищення використовуйте засіб для зняття клавіш, ватні палички та ізопропіловий спирт. Зніміть усі клавіші, почистіть навколо перемикачів і, за необхідності, замочіть клавіші в мильній воді. Ретельно висушіть їх перед повторним встановленням. Якщо ви пролили рідину, зніміть ковпачки клавіш і протріть їх спиртом, щоб запобігти прилипанню.

Стерилізація клавіатури від бактерій і вірусів

Хоча спирт може вбити мікроби, інші методи також можуть бути ефективними:

Спеціальні антибактеріальні серветки підходять для протирання клавіатури, якщо вони не містять відбілювача.

Стерилізаційні палички та ультрафіолетове світло теж можна застосувати для знищення бактерій і вірусів, ефективність доведена в дослідженнях.

Також слід застосовувати балончик зі стисненим повітрям, який допоможе вам очистити простір між клавішами від дрібного засмічення.

Як почистити клавіатуру ноутбука

Ноутбуки часто мають вбудовані клавіші, що ускладнює їх очищення. Перш ніж видаляти клавіші, зверніться до документації виробника. Вимкніть ноутбук і відключіть його від мережі, а потім використовуйте очищувальну рідину для великих частинок та ізопропіловий спирт для плям та балончик зі стисненим повітрям.

Як чистити клавіатуру ноутбука: дивіться відео

Як почистити клавіатуру Mac

Apple не рекомендує використовувати вологі або аерозольні спреї. Замість цього злегка намочіть ворсисту тканину і протріть клавіатуру. Для стійких забруднень використовуйте ватний тампон з ізопропіловим спиртом, не допускаючи намокання тампона.

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Як бачите, клавішні панелі накопичують бруд, але часто користувачі нехтують цим та не обслуговують клавіатуру, а бруд продовжує накопичуватися, потрапляти на руки та поширюватися. Тож тепер ви знаєте, чому і як підтримувати клавіатуру гігієнічною та функціональною.