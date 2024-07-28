Щоб знати, в якій саме ситуації ви, потрібно розібрати усі найбільш поширені причини. Техно 24 зібрало перелік рішень на випадок, якщо ви зіткнетеся з цією неприємною помилкою.

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Увімкніть та вимкніть режим "У літаку"

Коли з'являється помилка "Не зареєстровано в мережі", першим кроком, який вам слід зробити, це перемкнути режиму польоту. Ця проста процедура часто вирішує проблему, оскільки помилка зазвичай виникає через збій на стороні вашого мобільного оператора.

Увімкнення режиму "У літаку" відключає, а потім знову підключає ваш телефон до мережі.

Як це зробити:

Торкніться піктограми "Літак" на панелі швидких налаштувань. Або перейдіть до "Налаштування" > "З'єднання" та увімкніть режим "У літаку". Зачекайте хвилину, а потім вимкніть його. Незабаром ваш телефон повинен знову підключитися до мережі.

Вимкніть та увімкніть гніздо SIM-карти

Якщо перемикання режиму "У літаку" не працює, спробуйте вимкнути і знову увімкнути слот для SIM-карти. Іноді проблема може бути пов'язана з вашим телефоном, а не з мобільним оператором, через що він втрачає з'єднання з мережею.

Щоб вимкнути та знову увімкнути слот для SIM-карти:

Перейдіть до "Налаштування" > "Підключення" > "Менеджер SIM-карти". Вимкніть SIM-карту і підтвердіть, натиснувши Вимкнути. Зачекайте щонайменше хвилину, потім знову увімкніть гніздо SIM і підтвердіть, натиснувши "Увімкнути".

Повторно вставте SIM-карту

Якщо проблема не зникає, спробуйте повторно вставити SIM-карту. Цей метод особливо корисний, якщо телефон почав показувати помилку після сильного падіння, яке могло порушити з'єднання SIM-карти зі зчитувачем.

Перед тим, як вставити SIM-карту, очистіть її контактні площадки та слот для SIM-карти телефону, щоб видалити сміття, яке могло спричинити проблему.

Перезавантажте телефон

Якщо попередні поради не спрацювали, перезавантажте телефон. Це може вирішити будь-які основні проблеми з програмним забезпеченням, що перешкоджають підключенню телефону до мережі.

Спробуйте іншу SIM-карту

Проблема може бути пов'язана з вашою SIM-карткою, а не з телефоном або оператором мережі. Якщо вашій SIM-картці понад п'ять років, можливо, вона вийшла з ладу.

Вставте іншу SIM-карту в телефон і перевірте, чи підключається вона до мережі. Якщо так, то стару SIM-карту потрібно замінити. Як найкраще це зробити вам підкаже консультант вашого оператора.

Скиньте налаштування мережі

Якщо помилка не зникає, спробуйте скинути налаштування мережі. Це не призведе до скидання пристрою до заводських налаштувань, але відновить налаштування стільникового зв'язку та Wi-Fi до стану за замовчуванням.

Щоб скинути мережеві налаштування:

Відкрийте "Налаштування" і перейдіть до "Загальне управління" > "Скидання". Виберіть "Скинути налаштування мобільної мережі" та підтвердіть вибір, натиснувши "Скинути налаштування".

Перевірте, чи немає перебоїв у роботі мобільного оператора

Проблема може бути пов'язана з перебоями в роботі самого оператора зв'язку. Перевірте соціальні мережі або веб-сайт вашого оператора на наявність повідомлень про перебої в роботі. Якщо це сталося, вам потрібно буде зачекати, поки оператор усуне проблему.

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Наведені вище поради можна використовувати в довільному порядку, однак ми рекомендуємо застосовувати їх послідовно. Якщо ж проблема з відсутністю сигналу мережі не зникне, це може бути пов'язано з апаратним дефектом вашого телефону чи поломкою, і вам слід віднести його в авторизований сервісний центр для ремонту або ж купити новий смартфон.