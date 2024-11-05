Запуск коду 077 додасть додатково 10 мільйонів номерів до системи оператора, повідомляє 24 Канал з посиланням на Київстар.

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Оператор наголосив, що це було необхідним кроком, оскільки поточне використання коду досягло понад 79% ємності. Розширення ємності повинне задовольнити зростаючий попит як з боку бізнесу, так і споживчого ринку.

Нагадаємо, що у мережі Київстар також є телефонні номери з такими кодами: 067, 068, 096, 097 та 098.

Ексклюзивні номери

Разом із запуском нового коду оператор запропонував серію Ексклюзивних номерів з унікальними комбінаціями цифр, наприклад, 077 777 77 77, які клієнти можуть обирати самостійно.

Ці ексклюзивні номери можна придбати в інтернет-магазині Київстар, в роздрібній мережі оператора та в магазинах-партнерах.

Детальна інформація про конкретні преміум-номери буде оголошена в міру надходження їх у продаж.

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Клієнтам, які користуються пристроями Apple, слід звернути увагу, що iPhone моделі 8 і старше, які не можуть оновитися до iOS 18.1, не будуть підтримувати відправку SMS-повідомлень на номери з новим префіксом 077. Для повної сумісності цим користувачам необхідно оновити свої операційні системи до iOS 18.1 або новішої версії.