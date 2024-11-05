Запуск кода 077 добавит дополнительно 10 миллионов номеров в систему оператора, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киевстар".

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Оператор подчеркнул, что это было необходимым шагом, поскольку текущее использование кода достигло более 79% емкости. Расширение емкости должно удовлетворить растущий спрос как со стороны бизнеса, так и потребительского рынка.

Напомним, что в сети "Киевстар" также есть телефонные номера с такими кодами: 067, 068, 096, 097 и 098.

Эксклюзивные номера

Вместе с запуском нового кода оператор предложил серию Эксклюзивных номеров с уникальными комбинациями цифр, например, 077 777 77 77, которые клиенты могут выбирать самостоятельно.

Эти эксклюзивные номера можно приобрести в интернет-магазине "Киевстар", в розничной сети оператора и в магазинах-партнерах.

Подробная информация о конкретных премиум-номерах будет объявлена по мере поступления их в продажу.

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Клиентам, которые пользуются устройствами Apple, следует обратить внимание, что iPhone модели 8 и старше, которые не могут обновиться до iOS 18.1, не будут поддерживать отправку SMS-сообщений на номера с новым префиксом 077. Для полной совместимости этим пользователям необходимо обновить свои операционные системы до iOS 18.1 или более новой версии.