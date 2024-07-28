Чтобы знать, в какой именно ситуации вы, нужно разобрать все наиболее распространенные причины. Техно 24 собрало перечень решений на случай, если вы столкнетесь с этой неприятной ошибкой.

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Включите и выключите режим "В самолете"

Когда появляется ошибка "Не зарегистрировано в сети", первым шагом, который вам следует сделать, это переключить режим полета. Эта простая процедура часто решает проблему, поскольку ошибка обычно возникает из-за сбоя на стороне вашего мобильного оператора.

Включение режима "В самолете" отключает, а затем снова подключает ваш телефон к сети.

Как это сделать:

Коснитесь пиктограммы "Самолет" на панели быстрых настроек. Или перейдите в "Настройки" > "Соединения" и включите режим "В самолете". Подождите минуту, а затем выключите его. Вскоре ваш телефон должен снова подключиться к сети.

Выключите и включите гнездо SIM-карты

Если переключение режима "В самолете" не работает, попробуйте выключить и снова включить слот для SIM-карты. Иногда проблема может быть связана с вашим телефоном, а не с мобильным оператором, из-за чего он теряет соединение с сетью.

Чтобы выключить и снова включить слот для SIM-карты:

Перейдите в "Настройки" > "Подключения" > "Менеджер SIM-карты". Отключите SIM-карту и подтвердите, нажав Отключить. Подождите не менее минуты, затем снова включите гнездо SIM и подтвердите, нажав "Включить".

Повторно вставьте SIM-карту

Если проблема не исчезает, попробуйте повторно вставить SIM-карту. Этот метод особенно полезен, если телефон начал показывать ошибку после сильного падения, которое могло нарушить соединение SIM-карты со считывателем.

Перед тем, как вставить SIM-карту, очистите ее контактные площадки и слот для SIM-карты телефона, чтобы удалить мусор, который мог вызвать проблему.

Перезагрузите телефон

Если предыдущие советы не сработали, перезагрузите телефон. Это может решить любые основные проблемы с программным, обеспечением, препятствующие подключению телефона к сети.

Попробуйте другую SIM-карту

Проблема может быть связана с вашей SIM-картой, а не с телефоном или оператором сети. Если вашей SIM-карте более пяти лет, возможно, она вышла из строя.

Вставьте другую SIM-карту в телефон и проверьте, подключается ли она к сети. Если да, то старую SIM-карту нужно заменить. Как лучше всего это сделать вам подскажет консультант вашего оператора.

Сбросьте настройки сети

Если ошибка не исчезает, попробуйте сбросить настройки сети. Это не приведет к сбросу устройства к заводским настройкам, но восстановит настройки сотовой связи и Wi-Fi до состояния по умолчанию.

Чтобы сбросить сетевые настройки:

Откройте "Настройки" и перейдите в "Общее управление" > "Сброс". Выберите "Сбросить настройки мобильной сети" и подтвердите выбор, нажав "Сбросить настройки".

Проверьте, нет ли перебоев в работе мобильного оператора

Проблема может быть связана с перебоями в работе самого оператора мобильной связи. Проверьте социальные сети или веб-сайт вашего оператора на наличие сообщений о перебоях в работе. Если это произошло, вам нужно будет подождать, пока оператор устранит проблему.

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Приведенные выше советы можно использовать в произвольном порядке, однако мы рекомендуем применять их последовательно. Если же проблема с отсутствием сигнала сети не исчезнет, это может быть связано с аппаратным дефектом вашего телефона или поломкой, и вам следует отнести его в авторизованный сервисный центр для ремонта или купить новый смартфон.