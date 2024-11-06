Сколько стоят детали PIxel 9 Pro

Прежде чем назвать сумму, стоит отметить, что речь идет именно о стоимости деталей смартфона – корпуса, процессора, камеры, экрана, батареи и других деталей. Но это число не учитывает стоимость производства, заработные платы работников, расходы на оплату коммунальных услуг, маркетинга, доставки и прочее. Такие расходы, как правило, превышают стоимость самих материалов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nikkei.

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Поэтому согласно новому отчету, расходы Google на производство PIxel 9 Pro составляют 406 долларов, что может быть ниже, чем у предыдущего поколения. Цена, по которой компания продает смартфоны на своем сайте, начинается от 999 долларов за наименьший объем памяти.

Процессор Tensor оценили в 80 долларов, что несколько дороже, чем раньше.

Дисплей M14 производства Samsung стоит 75 долларов.

Стоимость компонентов камеры составляет 61 доллар.

Google удалось сэкономить на дисплее и камерах по сравнению с предыдущими поколениями.

Согласно выводам, стоимость Pixel 9 Pro примерно на 11% ниже, чем Pixel 8 Pro, хотя это не может быть прямым сравнением, поскольку Pixel 9 Pro имеет несколько меньший дисплей и батарею по сравнению с Pixel 8 Pro. Но отчет и не сравнивает 9 Pro XL с 8 Pro напрямую.

В той же публикации говорится о том, что стоимость iPhone 16 Pro от Apple составляет 568 долларов, что чуть больше, чем у 15 Pro, при этом дисплей M14 стоит 110 долларов, а компоненты камеры – 91 доллар. Говорят, что чип Apple A18 Pro стоит 135 долларов, хотя эта цена кажется несколько завышенной. Для контекста, Qualcomm, как сообщается, берет за Snapdragon 8 Elite чуть более 200 долларов, поэтому становится понятно, почему Apple и Google отдают предпочтение разработке собственных процессоров.