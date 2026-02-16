Что теперь происходит с YouTube?

YouTube снова активизировал борьбу против блокировки рекламы. В течение последних дней десятки пользователей на Reddit и в соцсети X сообщили, что под видео появляется сообщение "Комментарии выключены" даже если авторы роликов их не выключали. Речь идет не об отдельных каналах – проблема затрагивает широкий спектр контента, пишет Android Authority.

Кроме комментариев, у части пользователей перестали отображаться и описания видео. То есть платформа фактически ограничивает базовые элементы интерфейса – те, что не имеют прямого отношения к рекламе.

По словам самих пользователей, которые пишут это на Reddit, в большинстве случаев общим знаменателем является активированный adblock. После отключения расширения реклама начинает показываться, а комментарии и описания сразу возвращаются. Это свидетельствует о преднамеренном характере изменений.

Не только расширения

Проблема затрагивает не только стандартные расширения для браузеров. Об аналогичных сбоях сообщают пользователи браузеров со встроенными инструментами блокировки рекламы и трекеров, в частности Brave.

Более того, в отдельных случаях сложности возникают даже у подписчиков YouTube Premium, если они дополнительно используют сторонние программы для блокировки.



Пользователь обращается к разработчикам браузера Brave, которые, стоит отметить, недавно хвастались, что обошли очередные попытки YouTube бороться с блокировкой рекламы / Скриншот Android Authority

Длинная история борьбы с блокировкой рекламы

Это не первая волна ограничений. Ранее платформа уже демонстрировала предупреждения с требованием выключить блокировщики рекламы, искусственно замедляла воспроизведение видео или полностью закрывала доступ через определенные браузеры. Также YouTube постепенно закрыл лазейки для фонового воспроизведения видео на Android без оформления платной подписки.

Сейчас механизм работает не для всех. Во время отдельных проверок комментарии и описания оставались доступными даже с активным блокиратором. Также, как проверил 24 Канал, все исправно работает с мобильного браузера Edge – реклама блокируется, а комментарии и описания остаются на месте. Это может означать тестирование новых инструментов только на отдельных пользователях или поэтапное развертывание.

Фактически YouTube использует ограничение функциональности как инструмент давления. Если раньше речь шла только о показе рекламы, теперь под удар попадает интерактивность платформы – возможность читать дискуссии, оставлять отзывы и знакомиться с дополнительной информацией под видео.

Какие альтернативы?

Альтернатива пока проста: или выключить блокиратор рекламы, или оформить платную подписку. Некоторые пользователи экспериментируют с VPN и изменением региона, в частности подключением через Вьетнам, где после правительственного решения реклама должна иметь кнопку пропуска менее чем за пять секунд. Однако это временные обходные решения, которые не гарантируют стабильной работы.

Похоже, конфликт между платформой и пользователями, которые не хотят смотреть рекламу, но и не желают покупать подписку, входит в новую фазу. И на этот раз YouTube не просто блокирует видео – он ограничивает сам опыт пользования сервисом.