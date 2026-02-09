Можно ли привлечь соцсети к ответственности?

Иск подала двадцатилетняя женщина, известная в судебных документах как K.G.M. Она утверждает, что еще в подростковом возрасте стала зависимой от Instagram и YouTube. По ее словам, алгоритмы и элементы дизайна, созданные для максимального удержания внимания, постепенно усилили депрессию и привели к суицидальным мыслям, пишет Reuters.

Ответчиками по делу выступают Meta Platforms, которая владеет Instagram, а также Google, что входит в состав Alphabet и контролирует YouTube. Юристы истицы пытаются доказать, что компании были небрежными при разработке продуктов, не предупредили пользователей о потенциальных рисках и стали существенным фактором причиненного вреда.

Какой будет защита

Адвокаты Meta и YouTube в свою очередь заявили: они будут утверждать, что причиной проблем с психическим здоровьем была сложная семейная жизнь истицы, а не социальные сети, пишет CNN.

Компании также отмечают программы безопасности для молодежи и пытаются отмежеваться от вредного контента, который загружают сами пользователи.

Последствия могут быть значительными

Дело внимательно отслеживают во всей отрасли. Если присяжные примут сторону K.G.M., это может подорвать многолетнюю правовую защиту интернет-компаний в США, которая обычно освобождает их от ответственности за контент, созданный пользователями. В таком случае путь для аналогичных исков на уровне штатов станет значительно проще.

Ожидается, что показания в суде даст и генеральный директор Meta Марк Цукерберг, пишет NBC. Сам процесс, по прогнозам, продлится как минимум до марта. В то же время TikTok и Snap уже урегулировали претензии K.G.M. вне суда, избежав публичного рассмотрения.

Этот процесс – лишь часть широкой волны судебных дел:

В федеральных судах США уже находится более двух тысяч подобных исков, поданных родителями, школьными округами и генеральными прокурорами штатов.

Параллельно в Нью-Мексико стартовал отдельный громкий процесс, в котором Meta обвиняют в содействии сексуальной эксплуатации детей.

На глобальном уровне давление на соцсети растет. Некоторые страны, в частности Австралия и Испания, уже ограничили доступ к социальным платформам для пользователей младше шестнадцати лет, а другие государства только готовят подобные шаги. Суд в Калифорнии может стать ключевым прецедентом в этой международной дискуссии.