YouTube расширил возможности контроля времени просмотра, добавив новую опцию для Shorts. Теперь пользователи могут установить ежедневный лимит просмотра коротких видео на уровне от 15 минут до двух часов – или же полностью отключить их, выбрав ноль минут. Об этом пишет Digital trends.

Как работает отключение Shorts в YouTube?

Функция стала продолжением таймера для Shorts, который платформа анонсировала еще осенью. Ранее после достижения установленного лимита пользователь получал напоминание о необходимости сделать паузу. Теперь же нулевое значение фактически убирает Shorts с главной страницы.

После активации этой опции короткие видео больше не отображаются на домашнем экране. В то же время это не полная блокировка: Shorts могут продолжать появляться во вкладке подписок,, а также открываться по прямым ссылкам или при просмотре отдельных видео.

Если пользователь все же попытается просматривать Shorts после достижения лимита, сервис покажет полноэкранное уведомление о его превышении. Далее решение остается за самим пользователем – продолжить или остановиться.

Отдельная версия функции предусмотрена для родительского контроля. В этом случае ограничения становятся жестче: сообщение о достижении лимита нельзя игнорировать, что делает невозможным дальнейший просмотр для детей.

Как пишет Engadget, в компании подтвердили, что возможность установить лимит в ноль минут уже доступна для родительских аккаунтов и постепенно появляется у всех пользователей. Опция находится в настройках профиля, однако ее развертывание может занять определенное время.

Подобные инструменты контроля времени уже предлагают Instagram и TikTok. В то же время новая функция YouTube отличается возможностью полностью убрать короткие видео из ленты без необходимости удалять само приложение.