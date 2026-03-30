Компания Google добавила поддержку YouTube в Android Auto, но реализовала ее с учетом жестких требований безопасности. Главное ограничение – видео в автомобиле не воспроизводится. Об этом пишет Androidpolice.

Почему YouTube в авто работает не полностью?

Вместо этого YouTube работает как аудиосервис, подобно YouTube Music или Spotify. Пользователи могут запускать ролики, но фактически слышать только звук без видеоряда. Это означает, что платформа больше подходит для подкастов, новостей или длинных видео с минимальной визуальной составляющей.

Ранее владельцы авто пытались обойти ограничения Android Auto через сторонние инструменты вроде CarStream или Fermata Auto. Впрочем, даже такие решения не гарантировали стабильного воспроизведения видео. Теперь официальная интеграция частично закрывает эту потребность, но без ключевой функции – просмотра.

Как пишет 9to5google, интерфейс также имеет ограничения. Например, пользователь не может перематывать видео вперед – кнопка пропуска просто переключает на следующий ролик. Кроме того, отсутствует полноценный просмотр каталога контента, что соответствует общей логике Android Auto – минимум отвлекающих элементов во время движения.

Есть и другая важная деталь: YouTube в Android Auto работает только при наличии фоновой воспроизводимости. А это означает, что без платной подписки функция фактически недоступна. Самый дешевый вариант – тариф Lite, тогда как полный доступ предоставляет стандартная Premium-подписка.

В итоге YouTube в Android Auto – это скорее аудиодополнение, чем полноценный видеосервис. Такое решение позволяет соблюсти правила безопасности, но существенно ограничивает возможности платформы.