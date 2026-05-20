На конференции Google I/O 2026 компании Google и Xreal официально продемонстрировали Project Aura – новые XR-очки, работающие на платформе Android XR. Это одно из первых устройств нового поколения, которое стремится найти баланс между обычными "умными" очками и полноценными гарнитурами смешанной реальности вроде Apple Vision Pro. Об этом пишет Gizmodo.

Чем Project Aura отличаются от других XR-устройств?

Глобальный запуск устройства запланирован на 2026 год, хотя точную дату релиза и стоимость компании пока не раскрывают. Журналист Gizmodo Рэймонд Вонг, который протестировал новинку на мероприятии, отметил, что Project Aura произвели на него неожиданно положительное впечатление. По его словам, устройство выглядит как логичный компромисс между массивными XR-шлемами и компактными AI-очками без дисплея.

Как пишет The Verge, именно эта концепция может оказаться ключом к популяризации пространственных вычислений среди обычных пользователей.

Внешне Project Aura очень напоминают очки Xreal One Pro. Основное отличие – три интегрированные камеры. Одна камера расположена на переносице и используется для фото- и видеосъемки, а две другие, размещены по бокам, отвечают за отслеживание движений рук. Во время тестирования очки оказались на удивление легкими и комфортными.

Это стало возможным благодаря тому, что вся основная вычислительная часть вынесена в отдельный модуль – так называемый compute puck. Он подсоединяется к левой дужке очков через кабель и носится на шее.

По форме этот блок напоминает внешний аккумулятор, похожий на тот, который использует Vision Pro. Такой подход позволил существенно уменьшить вес самих очков, что является критически важным для ежедневного использования.

Пространственный интерфейс с широким обзором

Одним из главных технических преимуществ Project Aura стал широкий угол обзора – 70 градусов. Для XR-очков это очень серьезный показатель, который позволяет комфортно работать сразу с несколькими виртуальными экранами. Во время демонстрации журналист одновременно видел три активных приложения и отдельную игру над ними. Представители компании заявили, что система поддерживает до пяти одновременно открытых окон.

Хотя уровень погружения не дотягивает до полноценных XR-шлемов, пространственный интерфейс выглядит достаточно убедительно для повседневных сценариев работы. Дисплеи также получили положительные оценки. Они достаточно яркие, а текст и графика остаются четкими без заметной зернистости.

Точные характеристики дисплеев пока не раскрываются, однако Xreal традиционно использует micro OLED-панели с разрешением 1080p в своих премиальных моделях.

Как работает управление жестами и Gemini?

Project Aura не получили системы отслеживания взгляда. Из-за этого для взаимодействия пользователю нужно поворачивать голову в сторону нужного объекта, а затем использовать жесты руками.

Управление построено на простых движениях: "щипок" пальцами позволяет выбирать объекты, а удержание жеста – перемещать их в пространстве. Несмотря на отдельные сбои, система в целом работала достаточно стабильно.

Рэймонд Вонг отметил, что интерфейс позволяет легко передвигать окна, изменять их размер и управлять уровнем затемнения дисплея через кнопку на правой скобке. Особое внимание привлекает интеграция с Gemini.

Во время одной из демонстраций AI анализировал предметы на книжной полке и объяснял, что именно видит пользователь. Это один из первых примеров действительно полезного сочетания искусственного интеллекта с XR-средой.

Наибольшее впечатление произвела демонстрация игры Google. Игрок мог двумя руками вращать всю карту, менять ее масштаб, передвигать персонажей и активировать заклинания через жесты. Такой формат взаимодействия оказался значительно естественнее использования контроллера или мыши.

Журналист предположил, что при дальнейшем совершенствовании отслеживания движений это может открыть новые возможности для жанров вроде настольных RPG, Minecraft или цифровых адаптаций "Dungeons & Dragons".

Не все демонстрации были безупречными. Например, режим внешнего монитора для ноутбука работал нестабильно. После подключения через USB-C изображение передавалось в очки, однако перемещение окон между физическим экраном и виртуальным пространством работало некорректно.

Также иногда возникали проблемы с распознаванием жестов.

Это свидетельствует, что Android XR еще нуждается в оптимизации перед коммерческим запуском.

Почему Project Aura могут оказаться важнее дорогих XR-шлемов?

После выхода Vision Pro стало очевидно, что чрезмерная сложность и высокая цена остаются главными барьерами для XR. Стоимость гарнитуры Apple в 3500 долларов для большинства пользователей оказалась слишком высокой.

Project Aura делают ставку на другой подход. Google и Xreal предлагают не максимальное погружение, а более комфортный и менее изолированный опыт. Если финальная цена будет адекватной, а программную часть успеют доработать до запуска, Project Aura могут стать одним из самых перспективных XR-устройств 2026 года.

Иногда именно компактность и удобство оказываются важнее технологического максимализма.