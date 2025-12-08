Какой заработок можно получить на YouTube сейчас?
YouTube использует показатель RPM – "доход за милю". Именно он демонстрирует, сколько автор можно получить за 1000 просмотров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.
Важно! Автор получит не чистый доход за рекламу. Как отмечает AIR Media-Tech, YouTube забирает примерно 45%.
По состоянию на теперь, оплата за 1000 просмотров на YouTube такова:
- от 3 до почти 11 долларов
Это самая высокая доступная оплата. Она предоставляется за контент, ориентированный на США, Канаду, Великобританию, Австралию и Германию.
Интересно! Самая высокая оплата за 1000 просмотров была в США.
- от нескольких центов и до 2 долларов
Именно такую монетизацию имеет контент для большинства стран. В частности, речь идет о видео для Бразилии, Индии или Юго-Восточной Азии. Такая же плата и для Украины.
Соответственно, максимальная оплата за 300 тысяч просмотров следующая:
- примерно – 3 300 долларов в США;
- а для стран, где самая низкая монетизация, максимум составляет – 600 долларов.
Что еще важно знать о YouTube сейчас?
YouTube внедрил оплату для Shorts. Однако монетизация там чрезвычайно низкая. Сейчас шортсы являются скорее методом продвижения, чем заработка.
Вскоре YouTube может внедрить новую функцию. Уже началось ее тестирование среди совершеннолетних граждан Польши и Ирландии. Речь идет о введении личных сообщений, которыми смогут обмениваться пользователи на ютубе.