Какой заработок можно получить на YouTube сейчас?

YouTube использует показатель RPM – "доход за милю". Именно он демонстрирует, сколько автор можно получить за 1000 просмотров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

Читайте также Этот бизнес можно открыть без значительных вложений: идеи, которые точно работают

Важно! Автор получит не чистый доход за рекламу. Как отмечает AIR Media-Tech, YouTube забирает примерно 45%.

По состоянию на теперь, оплата за 1000 просмотров на YouTube такова:

от 3 до почти 11 долларов

Это самая высокая доступная оплата. Она предоставляется за контент, ориентированный на США, Канаду, Великобританию, Австралию и Германию.

Интересно! Самая высокая оплата за 1000 просмотров была в США.

от нескольких центов и до 2 долларов

Именно такую монетизацию имеет контент для большинства стран. В частности, речь идет о видео для Бразилии, Индии или Юго-Восточной Азии. Такая же плата и для Украины.

Соответственно, максимальная оплата за 300 тысяч просмотров следующая:

примерно – 3 300 долларов в США;

а для стран, где самая низкая монетизация, максимум составляет – 600 долларов.

Что еще важно знать о YouTube сейчас?