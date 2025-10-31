ТРЦ закрыли временно?

Как сообщили в "Ощадбанке", совместно с "Укрэксимбанком", которые сейчас владеют 80% и 20% комплекса соответственно, принято решение временно закрыть ТРЦ из соображений безопасности. Gulliver прекратил работу с 22:00 30 октября 2025 года, говорится в пресс-релизе, передает 24 Канал.

Бывшие владельцы саботируют

В банке заявили, что представители бывшего владельца – ООО "Три О" – саботируют передачу управления. В частности, они заблокировали доступ к техническим помещениям, где расположены инженерные системы, не передали необходимую документацию и препятствуют работе специалистов.

Кроме того, по данным "Ощадбанка", во время периодов отключения электроэнергии бывшее руководство намеренно перегружает энергоемкие системы комплекса, что приводит к перебоям в питании. Такие действия, по словам банкиров, создают риски для безопасности посетителей и арендаторов и наносят ущерб государственным учреждениям.

"Именно эти обстоятельства стали основанием для приостановления работы торгового центра", – отметили в "Ощадбанке".

Что этому предшествовало?

26 июля 2025 года Ощадбанк и Укрэксимбанк официально зарегистрировали право собственности на комплекс Gulliver.

17 октября Шевченковский райсуд Киева снял арест с объекта, наложенный в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Три О" по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Ранее, в июне 2025 года, суд передал Gulliver в управление АРМА, а в мае 2023-го руководительнице ТРЦ Ирине Круппи сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 145 миллионов гривен.

К слову, бизнесмен Виктор Полищук, связан с компанией "Три О" и сетью "Эльдорадо", ранее потерял контроль над активом после того, как его компании прекратили обслуживать кредиты государственным банкам во время войны.