Отток кадров в Apple
Компания Apple Inc. , которая долгое время была образцом стабильности, внезапно переживает крупнейшие кадровые перестановки за десятилетия, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Всего за неделю декабря 2025 года руководители отделов искусственного интеллекта и дизайна интерфейсов Apple ушли в отставку. Затем компания объявила об увольнении главного юрисконсульта и руководителя отдела правительственных связей.
Все четыре руководителя отчитывались непосредственно перед главным исполнительным директором Тимом Куком , что свидетельствует об исключительном уровне текучести кадров в высшем руководстве Apple.
- В то же время, специалисты по искусственному интеллекту "убегают" к технологическим конкурентам – Meta Platforms Inc., OpenAI и различные стартапы переманивают многих инженеров Apple. Это грозит помешать усилиям компании догнать ее в сфере искусственного интеллекта, где ей трудно заявить о себе.
- Шквал выходов на пенсию отражает также демографическую реальность для Apple. Многие ее руководители высшего звена работают в компании десятилетиями и примерно одинакового возраста – им или за 60, или почти 60.
Кто может уйти следующим?
Джони Сроуджи – старший вице-президент по аппаратным технологиям и один из самых уважаемых руководителей Apple – недавно заявил Куку, что он серьезно рассматривает возможность увольнения в ближайшее время. Сроуджи, руководитель Apple по разработке чипов, сообщил коллегам, что намерен присоединиться к другой компании, если в конце концов уйдет.
Кук настойчиво работает над его удержанием, что включало предложение существенного пакета оплаты труда и потенциальную возможность увеличения ответственности в будущем. Один из сценариев, который рассматривали некоторые руководители, предусматривает повышение его до должности главного технического директора.
Такая работа – надзор за широким спектром как аппаратной инженерии, так и технологий – потенциально сделала бы его вторым по влиянию руководителем Apple,
– пишут в издании.
Что еще известно об увольнении в Apple и других компаниях?
Алан Дай, руководитель отдела дизайна Apple, перешел в Meta для обновления устройств с функциями искусственного интеллекта. Meta создает новую дизайн-студию под руководством Дая, который начнет работать 31 декабря.
Генеральный директор Apple Тим Кук может уйти с должности в 2026 году, и среди возможных преемников называют Джона Тернуса, вице-президента по инженерии аппаратного обеспечения. Apple находится в стабильной финансовой форме, и Кук может завершить свою каденцию на пике успеха компании.
Уоррен Баффетт уходит с поста гендиректора Berkshire Hathaway в конце 2025 года, передавая полномочия Грегу Абелю. Баффет пожертвовал более 1,3 миллиарда долларов четырем семейным фондам и планирует ускорить темп своих благотворительных пожертвований.