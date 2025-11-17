В Смотрите также Apple Maps вскоре получит значительное обновление, и Google должен это волновать ускорили подготовку к потенциальной смене руководства, поскольку Тим Кук может завершить свою каденцию уже в 2026 году. Хотя решение еще не принято, компания готовится к сценарию, при котором новый руководитель появится до ключевых событий – июньской конференции WWDC и традиционного сентябрьского релиза iPhone. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Кто может возглавить Apple и почему Кук готов уйти?

Наиболее вероятным кандидатом на должность считают Джона Тернуса – старшего вице-президента по инженерии аппаратного обеспечения. Он работает в Apple более двадцати лет, присоединившись в 2001-м к команде Product Design. Под его руководством разрабатывались и совершенствовались различные линейки устройств, среди которых iPad, iPhone и AirPods. В биографии Тернуса указано, что он был "ключевым лидером в переходе Mac на Apple silicon". Стоит вспомнить, что Кук в свое время также играл важную роль в переходе Mac на процессоры Intel.

Как пишет BGR, несмотря на интенсивные внутренние приготовления, Apple еще не определилась с окончательным преемником. По информации источников, объявление могут сделать в начале 2026 года, чтобы будущий гендиректор имел возможность без спешки войти в курс дел.

Почему именно 2026 год может стать моментом ухода Кука – непонятно. Apple сейчас находится в самой сильной финансовой форме за много лет: компания стабильно наращивает прибыль и ежегодно обновляет почти все продукты. Во времена Кука появились дополнительные источники дохода – прежде всего сервисное направление. Сейчас он приносит больше выручки, чем Tesla или Disney: только за последний квартал сервисы обеспечили 28,75 миллиарда долларов. Компания ожидает, что в 2026 году этот сегмент вырастет примерно на 15%.

Акции Apple сейчас на исторических максимумах, а ближайшие два года могут стать периодом крупных релизов – среди прочего ожидается презентация складного iPhone, который потенциально способен еще больше поднять продажи и прибыльность.

Аналитики предполагают, что именно сильная позиция компании позволяет Куку рассматривать вариант спокойно завершить свою каденцию: уйти не в момент кризиса, а на пике успеха, когда Apple работает стабильно и уверенно.

Что обещает Тим Кук в следующих девайсах Apple?

Apple активно готовит платформу к новому этапу развития ИИ. По словам Тима Кука, компания планирует постепенно включать в свои системы больше сторонних AI-инструментов. Сейчас в Siri интегрирован ChatGPT, и компания рассматривает сотрудничество с другими игроками – в частности Google Gemini, Anthropic и Perplexity.

Кук заявил, что усовершенствованная Siri на основе ИИ появится в следующем году, и компания делает "хороший прогресс". Он также не исключил приобретение AI-стартапов, если такие сделки помогут выполнить планы. Об открытости к M&A Apple сообщала и ранее.