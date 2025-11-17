У Дивіться також Apple Maps незабаром отримає значне оновлення, і Google має це хвилювати прискорили підготовку до потенційної зміни керівництва, оскільки Тім Кук може завершити свою каденцію вже у 2026 році. Хоча рішення ще не ухвалено, компанія готується до сценарію, за якого новий керівник з’явиться до ключових подій – червневої конференції WWDC і традиційного вересневого релізу iPhone. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Хто може очолити Apple і чому Кук готовий піти?

Найімовірнішим кандидатом на посаду вважають Джона Тернуса – старшого віцепрезидента з інженерії апаратного забезпечення. Він працює в Apple понад двадцять років, приєднавшись у 2001-му до команди Product Design. Під його керівництвом розроблялися й удосконалювалися різні лінійки пристроїв, серед яких iPad, iPhone та AirPods. У біографії Тернуса зазначено, що він був "ключовим лідером у переході Mac на Apple silicon". Варто згадати, що Кук свого часу також відігравав важливу роль у переході Mac на процесори Intel.

Як пише BGR, попри інтенсивні внутрішні приготування, Apple ще не визначилася з остаточним наступником. За інформацією джерел, оголошення можуть зробити на початку 2026 року, щоб майбутній гендиректор мав змогу без поспіху увійти в курс справ.

Чому саме 2026 рік може стати моментом відходу Кука – незрозуміло. Apple зараз перебуває у найсильнішій фінансовій формі за багато років: компанія стабільно нарощує прибутки та щорічно оновлює майже всі продукти. За часів Кука з'явилися додаткові джерела доходу – насамперед сервісний напрям. Нині він приносить більше виручки, ніж Tesla чи Disney: лише за останній квартал сервіси забезпечили 28,75 мільярда доларів. Компанія очікує, що у 2026 році цей сегмент зросте приблизно на 15%.

Акції Apple зараз на історичних максимумах, а найближчі два роки можуть стати періодом великих релізів – серед іншого очікується презентація складаного iPhone, який потенційно здатен ще більше підняти продажі та прибутковість.

Аналітики припускають, що саме сильна позиція компанії дозволяє Куку розглядати варіант спокійно завершити свою каденцію: піти не в момент кризи, а на піку успіху, коли Apple працює стабільно й упевнено.

Що обіцяє Тім Кук у наступних девайсах Apple?

Apple активно готує платформу до нового етапу розвитку ШІ. За словами Тіма Кука, компанія планує поступово включати до своїх систем більше сторонніх AI-інструментів. Наразі до Siri інтегровано ChatGPT, і компанія розглядає співпрацю з іншими гравцями – зокрема Google Gemini, Anthropic та Perplexity.

Кук заявив, що вдосконалена Siri на основі ШІ з’явиться наступного року, і компанія робить "добрий прогрес". Він також не виключив придбання AI-стартапів, якщо такі угоди допоможуть виконати плани. Про відкритість до M&A Apple повідомляла й раніше.