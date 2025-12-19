Якими будуть умови продажу та майбутнє сервісу?

Згідно з листом генерального директора Шоу Цзи Чу, фінальна дата закриття угоди призначена на 22 січня 2026 року. Нова компанія отримає назву TikTok USDS Joint Venture LLC. Структура власності розподілиться таким чином: консорціум нових інвесторів, до якого входять Oracle, Silver Lake та MGX, отримає 45% акцій – по 15% на кожного учасника. Материнська компанія ByteDance збереже за собою частку близько 20%, а решту 35% акцій розподілять між чинними інвесторами, пише 24 Канал з посиланням на The Verge.

Новостворене підприємство працюватиме як незалежна структура, що матиме повноваження щодо захисту американських даних. Основний акцент буде зроблено на модерації контенту та безпеці програмного забезпечення.

Однією з ключових умов є перенавчання алгоритмів рекомендацій на основі виключно американських даних, щоб усунути будь-який зовнішній вплив на стрічку. Компанія Oracle виступатиме довіреним партнером, який проводитиме регулярний аудит на відповідність вимогам національної безпеки.

Цей крок став необхідним через закон 2024 року, який вимагав від ByteDance продати американські активи некитайській компанії під загрозою повної заборони. Глобальні підрозділи TikTok продовжуватимуть керувати маркетингом, рекламою та електронною комерцією, забезпечуючи сумісність продуктів у всьому світі.

Епопея TikTok: як це було

Ще у квітні 2024 року Джо Байден підписав закон "Про захист американців від додатків, контрольованих іноземними противниками", який зобов'язував ByteDance продати TikTok до 19 січня 2025 року, інакше платформу буде заблоковано в США.

17 січня 2025 Верховний суд США підтримав закон про заборону TikTok, відхиливши апеляцію ByteDance. Уже 19 січня TikTok припинив роботу в США приблизно о півночі, зник з App Store та Google Play. Додаток показував повідомлення про недоступність сервісу для 170 мільйонів американських користувачів.​

Менш ніж через 12 годин після блокування TikTok відновив роботу після заяви новообраного президента Трампа про намір "врятувати" додаток. Того ж дня, після інавгурації, Трамп підписав виконавчий наказ про відстрочку заборони на 75 днів і гарантії відсутності штрафів для компаній, які підтримують роботу TikTok, як повідомляє MacRumors.

Трамп висунув ключову вимогу: США повинні отримати 50% власності в TikTok через спільне підприємство. Він наголошував, що така структура "збереже TikTok, забезпечить належне управління та захистить національну безпеку". Угода передбачала, що американська компанія стане головним технологічним партнером, відповідальним за безпеку, алгоритми та контроль даних американських користувачів.​

Серія відстрочок:

Квітень. Трамп підписав друге продовження терміну на 75 днів.​

Червень. Президент оголосив третє продовження строку на 90 днів (до 17 вересня), пояснюючи це необхідністю завершити переговори про угоду.​

Вересень. Трамп підписав четверте продовження терміну до 16 грудня 2025 року після досягнення рамкової угоди з Китаєм.

18 грудня 2025 року TikTok підписав остаточну угоду про створення нової американської компанії.