Какими будут условия продажи и будущее сервиса?

Согласно письму генерального директора Шоу Цзы Чу, финальная дата закрытия сделки назначена на 22 января 2026 года. Новая компания получит название TikTok USDS Joint Venture LLC. Структура собственности распределится следующим образом: консорциум новых инвесторов, в который входят Oracle, Silver Lake и MGX, получит 45% акций – по 15% на каждого участника. Материнская компания ByteDance сохранит за собой долю около 20%, а остальные 35% акций распределят между действующими инвесторами, пишет 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Вновь созданное предприятие будет работать как независимая структура, что будет иметь полномочия по защите американских данных. Основной акцент будет сделан на модерации контента и безопасности программного обеспечения.

Одним из ключевых условий является переобучение алгоритмов рекомендаций на основе исключительно американских данных, чтобы устранить любое внешнее влияние на ленту. Компания Oracle будет выступать доверенным партнером, который будет проводить регулярный аудит на соответствие требованиям национальной безопасности.

Этот шаг стал необходимым из-за закона 2024 года, который требовал от ByteDance продать американские активы некитайской компании под угрозой полного запрета. Глобальные подразделения TikTok будут продолжать управлять маркетингом, рекламой и электронной коммерцией, обеспечивая совместимость продуктов во всем мире.

Эпопея TikTok: как это было

Еще в апреле 2024 года Джо Байден подписал закон "О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками", который обязывал ByteDance продать TikTok до 19 января 2025 года, иначе платформа будет заблокирована в США.

17 января 2025 года Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok, отклонив апелляцию ByteDance. Уже 19 января TikTok прекратил работу в США примерно в полночь, исчез из App Store и Google Play. Приложение показывало сообщение о недоступности сервиса для 170 миллионов американских пользователей.

Менее чем через 12 часов после блокировки TikTok возобновил работу после заявления новоизбранного президента Трампа о намерении "спасти" приложение. В тот же день, после инаугурации, Трамп подписал исполнительный приказ об отсрочке запрета на 75 дней и гарантии отсутствия штрафов для компаний, которые поддерживают работу TikTok, как сообщает MacRumors.

Трамп выдвинул ключевое требование: США должны получить 50% собственности в TikTok через совместное предприятие. Он отмечал, что такая структура "сохранит TikTok, обеспечит надлежащее управление и защитит национальную безопасность". Соглашение предусматривало, что американская компания станет главным технологическим партнером, ответственным за безопасность, алгоритмы и контроль данных американских пользователей.

Серия отсрочек:

Апрель. Трамп подписал второе продление срока на 75 дней.

Июнь. Президент объявил третье продление срока на 90 дней (до 17 сентября), объясняя это необходимостью завершить переговоры о сделке.

Сентябрь. Трамп подписал четвертое продление срока до 16 декабря 2025 года после достижения рамочного соглашения с Китаем.

18 декабря 2025 года TikTok подписал окончательное соглашение о создании новой американской компании.