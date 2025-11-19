Как будет работать новая настройка?

Новая функция контроля за контентом, созданным искусственным интеллектом (AIGC), будет интегрирована в уже имеющийся инструмент "Управление темами". Сейчас этот раздел позволяет пользователям настраивать частоту показа материалов из нескольких различных категорий, таких как "Танцы", "Спорт" или "Еда и напитки". По аналогии, новая опция позволит не удалять полностью ИИ-контент из ленты, а лишь регулировать его количество, делая ее более разнообразной и персонализированной, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Китай согласился передать TikTok американским инвесторам – на каких условиях

Такое нововведение является ответом на растущий тренд, который задают другие технологические гиганты, в частности Meta и OpenAI, что активно развивают ленты, полностью заполненные ИИ-контентом. Например, Meta недавно запустила сервис Vibes для создания коротких видео с помощью ИИ, а OpenAI представила собственную социальную платформу Sora для генерации и распространения аналогичных роликов.

Стоит отметить, что с момента запуска генератора Sora и его конкурентов, которых как Veo от Google, в TikTok начало появляться все больше реалистичных видео, созданных нейросетью. Некоторые из них являются совершенно не реалистичными, а другие намеренно подчеркивают свою искусственную природу. Это раздражает огромное количество людей, которые ненавидят ИИ. Поэтому компания решила дать пользователям больше гибкости в управлении лентой.

Где искать новое меню?

Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно будет зайти в настройки приложения и выбрать раздел "Параметры контента". Далее выберите "Управление темами". Там появится ползунок для настройки количества ИИ-контента. Ожидается, что обновление станет доступным для всех пользователей в течение ближайших недель.

Интересно Новые настройки TikTok помогут вам получить лучшую ленту рекомендаций

Что еще появится в TikTok?

Кроме этого, как говорится на сайте TikTok, компания усиливает борьбу с немаркированным ИИ-контентом, тестируя технологию "невидимых водяных знаков". Хотя платформа уже требует обозначать реалистичные видео, созданные ИИ, и использует для этого межотраслевой стандарт Content Credentials от C2PA, такие метки можно легко удалить при повторной загрузке или редактировании. Новые водяные знаки будут скрытыми, и считать их сможет только сама платформа, что усложнит их удаление. Эти знаки будут добавлять к контенту, созданному с помощью инструментов TikTok, таких как AI Editor Pro, а также к загруженным видео, что уже имеют метаданные C2PA.

В рамках этих усилий TikTok также объявил о создании фонда в размере 2 миллионов долларов для повышения грамотности в сфере искусственного интеллекта. Средства будут направлены на сотрудничество с экспертами, в частности с некоммерческой организацией Girls Who Code, для создания образовательных материалов о безопасном использовании ИИ.