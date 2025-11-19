Як працюватиме нове налаштування?

Нова функція контролю за контентом, створеним штучним інтелектом (AIGC), буде інтегрована в уже наявний інструмент "Керування темами". Зараз цей розділ дозволяє користувачам налаштовувати частоту показу матеріалів з кількох різних категорій, таких як "Танці", "Спорт" чи "Їжа та напої". За аналогією, нова опція дасть змогу не видаляти повністю ШІ-контент зі стрічки, а лише регулювати його кількість, роблячи її більш різноманітною та персоналізованою, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Таке нововведення є відповіддю на зростаючий тренд, який задають інші технологічні гіганти, зокрема Meta й OpenAI, що активно розвивають стрічки, повністю заповнені ШІ-контентом. Наприклад, Meta нещодавно запустила сервіс Vibes для створення коротких відео за допомогою ШІ, а OpenAI представила власну соціальну платформу Sora для генерації та поширення аналогічних роликів.

Варто зазначити, що з моменту запуску генератора Sora та його конкурентів, яких як Veo від Google, у TikTok почало з'являтися все більше реалістичних відео, створених нейромережами. Деякі з них є геть не реалістичними, а інші навмисно підкреслюють свою штучну природу. Це дратує величезну кількість людей, які ненавидять ШІ. Тому компанія вирішила дати користувачам більше гнучкості в керуванні стрічкою.​

Де шукати нове меню?

Щоб скористатися новою можливістю, потрібно буде зайти в налаштування застосунка й обрати розділ "Параметри контенту". Далі виберіть "Керування темами". Там з'явиться повзунок для налаштування кількості ШІ-контенту. Очікується, що оновлення стане доступним для всіх користувачів протягом найближчих тижнів.​

Що ще з'явиться в TikTok?

Окрім цього, як йдеться на сайті TikTok, компанія посилює боротьбу з немаркованим ШІ-контентом, тестуючи технологію "невидимих водяних знаків". Хоча платформа вже вимагає позначати реалістичні відео, створені ШІ, і використовує для цього міжгалузевий стандарт Content Credentials від C2PA, такі мітки можна легко видалити при повторному завантаженні чи редагуванні. Нові водяні знаки будуть прихованими, і зчитати їх зможе лише сама платформа, що ускладнить їхнє видалення. Ці знаки додаватимуть до контенту, створеного за допомогою інструментів TikTok, таких як AI Editor Pro, а також до завантажених відео, що вже мають метадані C2PA.

У рамках цих зусиль TikTok також оголосив про створення фонду в розмірі 2 мільйонів доларів для підвищення грамотності у сфері штучного інтелекту. Кошти будуть спрямовані на співпрацю з експертами, зокрема з некомерційною організацією Girls Who Code, для створення освітніх матеріалів про безпечне використання ШІ.​