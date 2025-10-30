Умови угоди уже погоджені

Про це повдомив міністр фінансів США Скотт Бессент, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. За його словами, умови угоди вже погоджено, а її укладення очікується найближчим часом.

За даними видання, американскою філією TikTok володітиме нове підприємство, яке належатиме переважно американським інвесторам, а частка ByteDance скоротиться до менше ніж 20%, що не суперечитиме закону про національну безпеку.

У Куала-Лумпурі ми остаточно узгодили угоду щодо TikTok у контексті отримання схвалення Китаю. Очікуємо, що зможемо її реалізовати в найближчі тижні та місяці, і нарешті отримаємо вирішення цього питання,

– сказав він.

Що цьому передувало?

26 вересня Трамп підписав указ щодо TikTok. Віце-президент США Джей Ді Вэнс заявив, що після завершення угоди американська частина TikTok може оцінюватися приблизно у 14 мільярдів доларів. Також угода передбачає, що контроль над алгоритмом соцмережі буде у США.

Крім того, США та Китай домовилися на рік призупинити експортні обмеження Пекіна на поставки рідкоземельних металів до Штатів.

