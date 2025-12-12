Що відомо про наступника Баффета?

Воррен Баффет керує Berkshire Hathaway, яку за десятки років зумів перетворити в холдингову компанію вартістю 1 трильйон доларів, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Готуючись передати естафету віце-голові Грегу Абелю, який обійматиме посаду генерального директора протягом 4,5 років, інвестори стикаються з тим, що "аура Баффета, частково відображена в ціні акцій Berkshire, згасне".

63-річний Абель стане генеральним директором 1 січня, і йому доведеться виконати одну з найскладніших завдань в історії корпорації. 95-річний Баффет, який очолює Berkshire з 1965 року, залишиться головою.

Абель має переконати скептиків, що Berkshire процвітатиме без Баффета, який би приймав остаточні рішення щодо того, які компанії та акції купувати, або надавав би рекомендації у щорічних листах до акціонерів та на зустрічах.

Як буде розвиватися компанія?

Хоча акції Berkshire зросли майже на 6 мільйонів відсотків з 1965 року, що значно перевищує показник Standard & Poor's 500 приріст на 46 000%, в останні роки він показував аналогічні показники цього індексу або відставав від них.

Баффет довго стримував очікування інвесторів, заявивши акціонерам, що хоча бізнес Berkshire загалом має "помірно кращі за середні перспективи", розмір компанії "бере своє2.

Абель має впоратися з такими розмірами. Хоча він має 381,7 мільярда доларів готівки, це може знизити загальну ефективність, оскільки кошти не інвестуються в інші сфери. Акціонери погоджуються з тим, що прибутковість не буде такою, як колись.

Ми не очікуємо 23%, які Баффет заробляв десятиліттями. Ви не можете зробити це з активами в 1 трильйон доларів. Але якщо Грег Абель зароблятиме від 8% до 10% на рік, я буду задоволений,

– сказав інвестор Джеймс Армстронг.

