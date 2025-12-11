Суть звинувачень американських компаній

Виробників мікрочіпів Intel, Advanced Micro Devices та Texas Instruments звинуватили в серії судових позовів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Ці компанії – разом із компанією, що належить Berkshire Hathaway Inc. Воррена Баффета – продемонстрували "умисне невігластво", оскільки треті сторони перепродавали Росії чипи для живлення дронів та ракет, порушуючи санкції США,

– повідомили у виданні.

П’ять позовів з такими звинуваченням подали 10 грудня до суду штату Техас. У позовах, поданих від імені десятків українських цивільних осіб Мікалом Воттсом та відомою юридичною фірмою Baker & Hostetler, згадується п'ять атак між 2023 і 2025 роками, в результаті яких загинули десятки людей:

Одна атака нібито була пов'язана з іранськими дронами з компонентами, пов'язаними з Intel та AMD;

Інші стосувалися крилатих ракет Х-101 російського виробництва та балістичних ракет "Іскандер".

В одному з позовів компанії звинувачували у "внутрішній корпоративній недбалості" через ймовірні збої в їхніх системах експортного контролю та запобігання перенаправленню. Адвокат Воттс також назвав американські компанії "торговцями смерті", які перетворюють на "фарс" закон США про санкції.

Як свідчать судові документи, справи було порушено в Техасі, оскільки компанії-виробники мікросхем або базуються там, або мають значну діяльність у штаті. В одному з документів йдеться, що війна зробила подання звинувачень до української судової системи неможливим.

Справи було подано до Окружного суду штату Техас (Даллас). Після того, як суд їх розгляне та прийме, вони стануть загальнодоступними.