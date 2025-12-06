Так, європейські лідери мали б переглянути свої рішення щодо виготовлення зброї. Про це 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що Європа та наша країна мають діяти спільно.

Що потрібно Україні для протидії масованим обстрілам?

За словами колишнього офіцера Повітряних сил, останнім часом окупанти збільшили обсяги виробництва озброєння, а саме крилатих та балістичних ракет, а також "Шахедів".

Росія об'єднала свої зусилля разом з Іраном, КНДР та Китаєм. Коли ворог мав нестачу балістичних ракет, то звертався до Північної Кореї, тим часом Іран передає росіянам "Шахеди" та технології їх виробництва. Тобто країна-агресорка розподілила ресурси – ключові завдання передала своїм партнерам.

"Зараз Росія здатна випускати на місяць приблизно 6,5 тисяч "Шахедів", 1,5 тисячі з яких може лягати на склади, щоб потім використати по Європі. Європа ж випускає суттєво малу кількість ракет, які б могли протидіяти, зокрема, балістиці", – зауважив він.

Храпчинський наголосив, що Україні та Європі потрібно будувати єдину стратегію розвитку ВПК та посилювати один одного. Найголовніше – не просто створити зброю, а розробити таку зброю, яку можна швидко масштабувати.

На його думку, помилковим є рішення боротись проти конкретної російської зброї, варто шукати логіку використання великої кількості засобів ураження.

Треба шукати, можливо, дешеве, але якісне рішення. Тільки так можна протидіяти масованим обстрілам. Наприклад, французи виготовляють дрони, бо це зараз "модно, але вони можуть рухатись у напрямку виготовленні ракет типу "повітря-повітря", яка б дозволила нам відбивати російську авіацію,

– підкреслив він.

Колишній офіцер Повітряних сил додав, що зараз залишається питання, коли Україна та Європа приймуть кодекс поведінки експорту європейського озброєння. Якщо Київ буде "грати за правилами" Європи, то вона, найімовірніше, буде більше дивитись на Україну з огляду на підтримку озброєнням.

