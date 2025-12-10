Росія має відшкодувати збитки українським компанія

Від початку повномасштабного вторгнення українські суди все частіше ухвалюють рішення про стягнення збитків з Росії на користь бізнесу, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Лише у прифронтових областях за цей час винесено 311 рішень на загальну суму понад 386 мільярдів гривень. У 2022 році було ухвалено лише 5 таких рішень, втім вже за рік їх кількість зросла удесятеро. А за неповний поточний рік суди вже винесли 124 рішення.

Разом із кількістю зростають і суми вимог. Так, у перший рік повномасштабної бізнесу присудили компенсувати лише 260 мільйонів гривень, а вже у 2023-му сума рішень судів зросла до майже 77 мільярдів. Абсолютний пік припав на 2024 рік – понад 297 мільярдів гривень. Цьогоріч сума рішень знизилась до 11 мільярдів.

Найбільше таких справ серед бізнесу з прифронтових регіонів за весь період розглянули на:

Донеччині – 74 рішення;

Запоріжжі – 67 рішень;

Дніпропетровщині – 54 рішення;

Миколаївщині – 37 рішень;

Харківщині – 29 рішень.

Найгучніша справа

Найгучнішою стала справа Господарського суду Чернігівської області, який ухвалив рекордне рішення на користь агропромислової компанії "Магнат". Компанії мають відшкодувати 287,89 мільярдів упущеної вигоди за двома міжнародними проєктами та витрат на правову допомогу. Це найбільший задоволений позов за весь час повномасштабної війни.

Власне, завдяки цьому судовому саме Чернігівщина із 344,7 мільярдів очолила рейтинг регіонів за загальною сумою задоволених позовів, значно випередивши інші області.

Загалом з початку вторгнення по Україні винесено 639 рішень щодо відшкодування збитків. З них переважна більшість – 549 – задоволено повністю, ще 87 – частково.

Лише три позови (0,5%) отримали відмову, всі вони – у Києві у 2024 році. Найбільший відхилений позов стосувався понад 61 мільйонів гривень збитків: суд вирішив, що компанія не довела прямого зв’язку між діями Росії та втратою активів у Криму.

Які українські компанії атакувала Росія?