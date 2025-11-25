Що відомо про атаку на Novus?

Пошкоджений хаб Novus – один із найсучасніших об’єктів такого типу в Україні, пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час атаки загинули четверо водіїв постачальників, що прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники Novus, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали.

Відомо, що зараз логістичний центр не функціонує, на місці працюють відповідні служби.

Ми оцінюємо масштаби збитків, вони значні, але зараз для нас на першому місці люди. Попри удар, дефіциту товарів у магазинах не буде. Ми вже перебудовуємо логістичні маршрути та працюємо над тим, щоб забезпечити стабільну роботу всіх об’єктів мережі і в найкоротші терміни відновити роботу складу,

– говорять у компанії.

Пошкоджений хаб / фото Андрій Жигайло OBOZ.UA

Що відомо про обстріл Києва?