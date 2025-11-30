Квартира Красовської, на щастя, ціла. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку акторки.

Сьогодні вночі прилетіло в мій будинок. Я дуже вдячна всім, хто за мене переживає і запитує, як я. Перепрошую, що не встигаю всім відповісти. Я в порядку, квартира не постраждала, ми цілі, собаки неушкоджені. Але зруйнована частина будівлі викликає жах,

– розповіла Слава Красовська.

Акторка додала, що невдовзі дізнається, чим допомогти сусідам, чиє житло зруйнували росіяни.

Я – ще одна ваша близька знайома, у дворі якої розгорнуто поліцейський намет, а будинок обнесено стрічкою, під вікнами – скло, будівельне сміття й уламки будівлі. Я – ще одне ваше нагадування про те, що не варто нехтувати своєю безпекою та ігнорувати сигнали тривоги, проте потрібно безупинно донатити на нашу перемогу,

– наголосила вона.

Красовська подякувала спеціальним службам, які усувають наслідки російських обстрілів.

Нагадаємо, вчора акторка Анна Кошмал повідомила в інстаграмі, що росіяни влучили в сусідній під'їзд. Вона зізналась, що діти перелякались, тепер сім'я "знає, як звучить приліт у твій дім".

