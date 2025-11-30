Квартира Красовской, к счастью, целая. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу актрисы.

Не пропустите Дом в огне: Евгений Кот после массированного обстрела россиян показал разрушения возле своего дома

Сегодня ночью прилетело в мой дом. Я очень благодарна всем, кто за меня переживает и спрашивает, как я. Извиняюсь, что не успеваю всем ответить. Я в порядке, квартира не пострадала, мы целы, собаки невредимы. Но разрушенная часть здания вызывает ужас,

– рассказала Слава Красовская.

Актриса добавила, что вскоре узнает, чем помочь соседям, чье жилье разрушили россияне.

Я – еще одна ваша близкая знакомая, во дворе которой развернута полицейская палатка, а дом обнесен лентой, под окнами – стекло, строительный мусор и обломки здания. Я – еще одно ваше напоминание о том, что не стоит пренебрегать своей безопасностью и игнорировать сигналы тревоги, однако нужно непрерывно донатить на нашу победу,

– подчеркнула она.

Красовская поблагодарила специальные службы, которые устраняют последствия российских обстрелов.

Напомним, вчера актриса Анна Кошмал сообщила в инстаграме, что россияне попали в соседний подъезд. Она призналась, что дети испугались, теперь семья "знает, как звучит прилет в твой дом".

Обстрел Киева 29 ноября: главное