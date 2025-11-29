Злата Огнєвіч ексклюзивно для 24 Каналу поділилася місцями, де любить гуляти, обідати та відпочивати. Про це співачка розповіла за лаштунками шоу "Хто зверху?", яке щочетверга о 20:00 показує Новий канал.
Злата Огнєвіч виділила одразу 5 різних місць у Києві. До її списку увійшла кав'ярня-бістро "Дублер". За словами артистки, там дуже гарна атмосфера, смачно та класні люди працюють. Також серед найулюбленіших місць Злати Огнєвіч є бістро Pure & Naive.
Співачці ще дуже подобається Поділ.
Я люблю виїхати в цю частину Києва ввечері на велосипеді та просто кататися. Це моя улюблена локація для улюбленого заняття. І, знову ж таки, здаю класну хіпстерську точку, аби перекусити. В піцерії "Автостанція" готують суперсмачну піцу,
– поділилась знаменитість.
Крім того, Злата Огнєвіч любить відвідувати Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка у Києві, а найчастіше її можна зустріти у Fox Studio на лівому березі. "Там я буваю майже щодня. Працюю над новим альбомом, синглами, демками, фітами", – зізналась артистка.
Що відомо про Злату Огнєвіч?
- Справжнє ім'я співачки – Інна Бордюг, але вона змінила його на псевдонім.
- Серед найпопулярніших треків артистки: "Буревіями", "Танцювати", "За лісами-горам", "Солодка кара" та багато інших.
- У 2013 році Злата брала участь у Євробаченні. З піснею Gravity вона посіла третє місце на конкурсі.
- Крім того, Огнєвіч знімалася у різних телевізійних шоу: "Танці з зірками", "Маска", а у 2021 році навіть стала "Холостячкою".
- Окрім музичної кар'єри, Злата також була народною депутаткою Верховної Ради України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка, але у 2015 році склала депутатський мандат і в політику більше не планує повертатися.