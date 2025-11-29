Злата Огнєвіч ексклюзивно для 24 Каналу поділилася місцями, де любить гуляти, обідати та відпочивати. Про це співачка розповіла за лаштунками шоу "Хто зверху?", яке щочетверга о 20:00 показує Новий канал.

Злата Огнєвіч виділила одразу 5 різних місць у Києві. До її списку увійшла кав'ярня-бістро "Дублер". За словами артистки, там дуже гарна атмосфера, смачно та класні люди працюють. Також серед найулюбленіших місць Злати Огнєвіч є бістро Pure & Naive.

Співачці ще дуже подобається Поділ.

Я люблю виїхати в цю частину Києва ввечері на велосипеді та просто кататися. Це моя улюблена локація для улюбленого заняття. І, знову ж таки, здаю класну хіпстерську точку, аби перекусити. В піцерії "Автостанція" готують суперсмачну піцу,

– поділилась знаменитість.

Крім того, Злата Огнєвіч любить відвідувати Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка у Києві, а найчастіше її можна зустріти у Fox Studio на лівому березі. "Там я буваю майже щодня. Працюю над новим альбомом, синглами, демками, фітами", – зізналась артистка.

Що відомо про Злату Огнєвіч?