Злата Огневич эксклюзивно для 24 Канала поделилась местами, где любит гулять, обедать и отдыхать. Об этом певица рассказала за кулисами шоу "Кто сверху?", которое каждый четверг в 20:00 показывает Новый канал.
Злата Огневич выделила сразу 5 разных мест в Киеве. В ее список вошла кофейня-бистро "Дублер". По словам артистки, там очень хорошая атмосфера, вкусно и классные люди работают. Также среди самых любимых мест Златы Огневич есть бистро Pure & Naive.
Певице еще очень нравится Подол.
Я люблю выехать в эту часть Киева вечером на велосипеде и просто кататься. Это моя любимая локация для любимого занятия. И, опять же, сдаю классную хипстерскую точку, чтобы перекусить. В пиццерии "Автостанция" готовят супервкусную пиццу,
– поделилась знаменитость.
Кроме того, Злата Огневич любит посещать Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко в Киеве, а чаще всего ее можно встретить в Fox Studio на левом берегу. "Там я бываю почти каждый день. Работаю над новым альбомом, синглами, демками, фитами", – призналась артистка.
Что известно о Злате Огневич?
- Настоящее имя певицы – Инна Бордюг, но она изменила его на псевдоним.
- Среди самых популярных треков артистки: "Буревіями", "Танцювати", "За лісами-горам", "Солодка кара" и многие другие.
- В 2013 году Злата принимала участие в Евровидении. С песней Gravity она заняла третье место на конкурсе.
- Кроме того, Огневич снималась в различных телевизионных шоу: "Танцы со звездами", "Маска", а в 2021 году даже стала "Холостячкой".
- Кроме музыкальной карьеры, Злата также была народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко, но в 2015 году сложила депутатский мандат и в политику больше не планирует возвращаться.