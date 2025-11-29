Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости.

Утром 29 ноября Анна вышла в сторис, опубликовав селфи, сделанное в машине. Она заявила, что прилет был совсем близко к их жилью.

Еще одна ужасная ночь. Попадание в соседний подъезд. Сгорела такая же как и у нас квартира. Дети перепугались. Теперь и мы знаем, как звучит прилет в твой дом,

– написала актриса.



Анна Кошмал рассказала, что прилет состоялся в их дом / Скриншот из инстаграм-сторис

Для справки! У Анны Кошмал есть двое детей – дочь София, которая родилась 11 марта, и сын Миша, которому в июне исполнилось 7 лет.

Также попадание было рядом с домом танцовщика Евгения Кота и хореографа Натальи Татаринцевой. Это мужчина показал в инстаграм-сторис. К счастью, с супругами и их дочерью все в порядке.

Что известно о массированном обстреле столицы в ночь на 29 ноября?