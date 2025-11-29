Основной целью врага стал Киев и область. Как украинские актеры, телеведущие, певцы и блогеры пережили эту ночь и что сказали после массированной атаки – смотрите в материале 24 Канала.
Григорий Решетник
Телеведущий показал, как они с женой и детьми направлялись в укрытие в пять утра.
В инстаграм-сторис он добавил, что родители должны всеми силами беречь собственных детей и их психологическое состояние. Григорий также поблагодарил Силы обороны Украины.
Григорий Решетник прокомментировал ракетный обстрел столицы / Скриншот из инстаграм-сторис
Надя Дорофеева
Певица показала, как с мужем провела время в укрытии.
Надя Дорофеева показалась с Мишей Кацуриным в укрытии / Скриншот из инстаграм-сторис
Даша Квиткова
Блогерша опубликовала эмоциональную инстаграм-сторис.
Какая ночь тяжелая. Просто мр*зи. Надеюсь, у вас все хорошо,
– написала Даша.
Даша Квиткова отреагировала на обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис
ROXOLANA
Певица также отметила, что ночь была ужасной.
Не пренебрегайте укрытием. Видите же, что прилетает по жилым домам. Просто рулетка какая-то,
– написала знаменитость.
ROXOLANA прокомментировала ракетный обстрел столицы / Скриншот из инстаграм-сторис
Евгений Кот
Танцовщик показал в инстаграм-сторис, что в соседнем доме произошел большой пожар.
Г*ндоны,
– эмоционально добавил Евгений.
Впоследствии он показал фото с женой и заверил, что у них все в порядке.
Ольга Мерзликина
Модель рассказала, что прилетело в недострой рядом с ее домом.
На этот раз обошлось. Каждое утро просыпаешься с такой мыслью. Идем типи кофе и наслаждаться, что наступило утро,
– отметила Ольга.
Ольга Мерзликина прокомментировала ракетный обстрел столицы / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно об обстреле столицы?
- Российские военные применили против Украины БпЛА, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.
- Основными целями были объекты энергетики и жилые районы, что привело к серьезным перебоям с электроснабжением и пожарам. Сотни тысяч людей в Киеве и соседних регионах остались без света. Энергетические службы работают над восстановлением электричества.
- По состоянию на 10:00 известно о 29 раненых и гибели трех человек.