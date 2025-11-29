Основною ціллю ворога став Київ та область. Як українські актори, телеведучі, співаки та блогери пережили цю ніч і що сказали після масованої атаки – дивіться в матеріалі 24 Каналу.
Цікаво Мурашки по шкірі: легендарний "Щедрик" прозвучав в одній із кав'ярень Львова
Григорій Решетник
Телеведучий показав, як вони з дружиною та дітьми прямували до укриття о п'ятій ранку.
В інстаграм-сторіс він додав, що батьки мають всіма силами берегти власних дітей та їхній психологічний стан. Григорій також подякував Силам оборони України.
Григорій Решетник прокоментував ракетний обстріл столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс
Надя Дорофєєва
Співачка показала, як з чоловіком провела час в укритті.
Надя Дорофєєва показалася з Мішею Кацуріним в укритті / Скриншот з інстаграм-сторіс
Даша Квіткова
Блогерка опублікувала емоційну інстаграм-сторіс.
Яка ніч важка. Просто мр*зі. Сподіваюсь, у вас все добре,
– написала Даша.
Даша Квіткова відреагувала на обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс
ROXOLANA
Співачка також зазначила, що ніч була жахливою.
Не нехтуйте укриттям. Бачите ж, що прилітає по житлових будинках. Просто рулетка якась,
– написала знаменитість.
ROXOLANA прокоментувала ракетний обстріл столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс
Євген Кот
Танцівник показав в інстаграм-сторіс, що в сусідньому будинку сталася велика пожежа.
Г*ндони,
– емоційно додав Євген.
Згодом він показав фото з дружиною і запевнив, що у них все гаразд.
Ольга Мерзлікіна
Модель розповіла, що прилетіло в недобудову поруч з її будинком.
Цього разу обійшлося. Кожного ранку прокидаєшся з такою думкою. Йдемо типи каву і насолоджуватись, що настав ранок,
– зазначила Ольга.
Ольга Мерзлікіна прокоментувала ракетний обстріл столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про обстріл столиці?
- Російські військові застосували проти України БпЛА, крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.
- Основними цілями були об'єкти енергетики та житлові райони, що призвело до серйозних перебоїв з електропостачанням і пожеж. Сотні тисяч людей у Києві та сусідніх регіонах залишилися без світла. Енергетичні служби працюють над відновленням електрики.
- Станом на 10:00 відомо про 29 поранених та загибель трьох людей.