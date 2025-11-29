Танцівник показав фото будинку, охопленого вогнем. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Кота.
До теми Просто мр*зі, – Квіткова, Решетник та інші зірки показали, як пережили масовану атаку росіян
Євген не зміг стримати емоцій і написав: "Г*ндони", ймовірно, адресуючи це росіянам, які продовжують тероризувати українців.
Він показав вид з вікна власного будинку, де видно постраждалий сусідній будинок.
У нас все добре. Спали від сили годину. Стан розбитий, але рухаємось вперед,
– додав танцівник.
Напередодні в проєкті "По хатах" на ютуб-каналі "Радіо Люкс" Євген Кот розповів, що разом із дружиною Наталією та донечкою Лелею живе у будинку в Софіївській Борщагівці на Київщині.
Що відомо про обстріл столиці?
- У ніч проти 29 листопада росіяни запустили близько 36 ракет і майже 600 дронів по території України. Вони застосували БпЛА, крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.
- Внаслідок цього обстрілу є влучання в житлові райони. Також ворог цілився в об'єкти енергетики. У Києві та області виникли серйозні перебої з електропостачанням: сотні тисяч людей залишилися без світла, проте енергетичні служби працюють над відновленням електрики.
- Наразі відомо про 29 поранених та трьох загиблих.